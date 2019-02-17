"Кто-нибудь из них вообще читает свои программы?" - кандидат в украинские президенты защищал тезисы Гитлера, как свои собственные

Предвыборная кампания, которая полным ходом идет в эти дни на Украине, когда-нибудь может стать объектом исследования для социологов. И если избиратели за сотню-другую гривен готовы выйти на митинг "хоть за тушку, хоть за чучело", то с кандидатами все еще занятнее. Так, социалист Каплин грудью встал на защиту тезисов, изложенных в программе НСДАП Гитлера, приняв их за свои собственные. "Кто-нибудь из них вообще читает своим программы?" - изумился журналист, пригласивший Каплина в студию.

Президентская гонка - 2019 на Украине запомнится полной сюрреалистичностью происходящего. Даже анекдотом назвать многие события этой кампании сложно, скорее уж трагифарсом. Здесь перемешалось в одном котле все: и лозунги кандидата Порошенко, банально украденные с баннеров во время предвыборной кампании в России год назад, и проплаченные митинги, и даже программа НСДАП Адольфа Гитлера, которую один из кандидатов не только признал "своей", но даже защищал, не жалея сил.

Об этой истории на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Юрий Гудименко. Он-то и пригласил Сергея Каплина в студию, чтобы поговорить о том, каким он обещает быть президентом. Если, конечно, его вдруг выберут. По ходу программы Гудименко предложил обсудить предвыборную программу кандидата, при этом зачитывал он тезисы из программы НСДАП, которые известны под названием "25 пунктов".

"Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер, - написал Гудименко, добавив, что получилось, конечно, забавно, но возник вопрос - а кандидаты свои программы хотя бы вообще читают?

Под стать кандидатам и их электорат. К примеру, в Одессе некие шутники созвали на митинг "почти профессиональных активистов", предложив им за тысячу гривен постоять на площади несколько часов за "кандидата в президенты Сергея Филатова". И никто из тех, кто пришел на митинг, даже не сомневался в том, что такой кандидат действительно существует в природе.

Похожая история произошла в Харькове, где любители розыгрышей собрали активистов на мероприятие в поддержку некоего Анатолия Оноприенко. И никто из собравшихся даже не поинтересовался, кто такой этот кандидат.

Это самый громкий из выявленных на Украине маньяков, серийный убийца, на совести которого 52 человеческие жизни, умерший в заключении в 2013 году. А ведь "сторонники" этого "кандидата" не просто постояли на площади. Они еще и лозунги выкрикивали на камеры: Оноприенко - это мы!", "Оноприенко - наш президент!", "Оноприенко - это будущее Украины" и так далее, пишет КП.