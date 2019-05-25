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"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17

25 мая 2019, 14:24  •  93 • Политика
В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика Тьерри Боде о вине Украины в гибели рейса MH17 в Донбассе. "Кто не давал собирать обломки?" - спрашивают пользователи Сети, раскрывая глава Европе на очевидные факты.
В Голландии публично остудили пыл тех, кто до сих пор обвиняет Россию в трагедии с пассажирским самолетом MH17. Член Европарламента, глава голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что интересоваться чьей-либо виной нужно у судей, а не политиков, и добавил, что сам считает расследование группы специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе необъективным. Он выразил уверенность, что настоящим виновником трагедии была Украина.
В твиттере приветствовали стремление европейских политиков спустя пять лет наконец отказаться от оголтелой русофобии и признать очевидные факты. Пользователи полагают, что достаточно дать честный ответ всего на два вопроса, чтобы убедиться в причастности официального Киева к крушению лайнера.
Первый из этих вопросов — кто не давал собирать обломки после падения самолётов и постоянно бомбил территорию ополченцев, уничтожая улики? И второй — кто постоянно делал вбросы о местонахождении "Бука", из которого был сбит Boeing, одновременно увозя ракетный комплекс вглубь Украины.
Напомним, официальное расследование о крушении Boeing-777 малайзийской авиакомпании 17 июля 2014 года ещё не завершено, в первую очередь из-за того, что Украина отказалась предоставлять информацию, имеющую первостепенное значение для расследования. В Москве же настаивают на том, что ракета, выпущенная по пассажирскому лайнеру, была идентифицирована — она была направлена в армейские подразделения, дислоцированные на территории Украины, в 1986 году, и с тех пор не возвращалась в Россию.
Фото: твиттер/@RobonGood

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