"Кто написал два миллиона доносов?": Соловьёв поймал Навального на откровенном стукачестве

Алесей Навальный обвинил президента России Владимира Путина в своём отравлении и призвал главу США Дональда Трампа судить российского лидера. Поведение Навального объяснил телеведущий Владимир Соловьёв.

Он не согласен с тем, что предложение Навального - это вмешательство во внутренние дела России. По мнению Соловьёва, это стукачество, которое ничем не отличается 1930-х годов.

"Это ответ на вопрос Довлатова, кто же написал два миллиона доносов", - сказал телеведущий в интервью Царьграду.

Однако проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, отмечает Соловьёв. Он указывает, что Навальный требует санкций не только против Путина, но и всех, кто поддерживает российского лидера.