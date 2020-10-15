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"Кто написал два миллиона доносов?": Соловьёв поймал Навального на откровенном стукачестве

15 октября 2020, 21:05  •  103 • Политика
В анонсе программы "60 минут" Навальный призвал Трампа судить Путина за отравление "Новичком". "Это стукачество, которое ничем не отличается 1930-х. Это ответ на вопрос Довлатова, кто же написал два миллиона доносов", - прокомментировал Соловьёв.
Алесей Навальный обвинил президента России Владимира Путина в своём отравлении и призвал главу США Дональда Трампа судить российского лидера. Поведение Навального объяснил телеведущий Владимир Соловьёв.
Он не согласен с тем, что предложение Навального - это вмешательство во внутренние дела России. По мнению Соловьёва, это стукачество, которое ничем не отличается 1930-х годов.
"Это ответ на вопрос Довлатова, кто же написал два миллиона доносов", - сказал телеведущий в интервью Царьграду.
Однако проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, отмечает Соловьёв. Он указывает, что Навальный требует санкций не только против Путина, но и всех, кто поддерживает российского лидера.
"То есть он изначально не приемлет иной политической точки зрения. Это довольно сложно назвать демократией", - подчеркнул Соловьёв.

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