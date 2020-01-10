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"Кто надоумил оператора?": Видео "сбитого ракетой" "Боинга" вызвало лишь вопросы

10 января 2020, 15:39  •  160 • В мире
В Сети разгорелись споры из-за видео, где якобы запечатлено попадание ракеты в украинский "Боинг", потерпевший крушение в Иране. Пользователи недоумевают, откуда оператор записи знал момент, когда начинать записывать видео. Тем временем инсайдеры отмечают, что Иран может допустить к расследованию и американских экспертов. The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что Тегеран передал это предложение американской стороне. Ранее в США заявили, что самолёт якобы был сбит по ошибке.
В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы последние секунды до крушения украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. Авиакатастрофа, напомним, произошла утром 8 января спустя несколько минут после влёта борта. Все находившиеся на борту лайнера свыше 170 человек погибли.
В видеоролике, тиражируемом в интернете, запечатлено ночное небо, на фоне которого происходит вспышка.
На видео можно понять будто что-то врезается в сияющую точку, после чего это что-то разлетается на части. В свете трагедии с "Боингом" многие поверили, что всё могло происходить именно так.
Тем более что в США, а следом и в Канаде выдвинули единогласную позицию - самолёт сбили иранцы "по ошибке". Однако в Тегеране не исключили, что с бортом могли произойти технические неполадки.
Как всё случилось в действительности, должно разобраться следствие. Тем более что Иран и сам настаивает на прозрачности для всего мира хода расследования. По информации The New York Times со ссылкой на собственные источники, Иран предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы украинского пассажирского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По данным инсайдеров, предложение Ирана направлено через Международную организацию гражданской авиации.
В Сети же активизировались диванные эксперты, которые стали строить догадки в зависимости от политики. Некоторые безапелляционно заявили, что видео со вспышкой, снятое неизвестно где, может и являться очевидным доказательством вины Ирана.
"Сбили, сто пудов, по ошибке", - убеждённо заметил TigrLion.
Однако этого и ряд других "экспертов" привели в чувство логическими доводами другие комментаторы. В частности, люди недоумевают, каким чудесным образом оператор мог снять сам момент крушения.
"А, ну да, люди узнали, что мы час назад отбомбились по американцам, и пошли снимать любую точку в небе, нервно покуривая", - не удержался от скепсиса Romalov63.
"Совершенно случайно кто-то снимал именно этот сегмент чёрного ночного неба. Из чистого любопытства", - иронично отметил Vola08444204.
"Если быть объективным, то там не видно, что конкретно за цель поражена", - добавил сомнений KellyJelly755.
"Ничего тут не понять. Видна вспышка, и не более того", - согласился asarlidka.
"Кто надоумил оператора снимать ночное небо под таким углом?" - вопрошает FirsLastin.

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