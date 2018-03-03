"Кто на нас с Дональдом?": Порошенко записал президента США в проукраинскую коалицию

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Украинский лидер решил, что продление санкций Белого дома против России доказывает вступление Америки в союз с Украиной.

Президент Украины Петр Порошенко счел продление санкций США против России свидетельством того, что Вашингтон вступил в "проукраинскую коалицию" с Киевом. Об этом украинский лидер написал в своем Facebook.

Порошенко поприветствовал решение Дональда Трампа продлить санкции Белого дома против России. По его словам, этот шаг является "сигналом агрессору".

"Ни пропаганда, ни бряцание оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию", - написал Порошенко далее. В то же время президент Украины не уточнил, какая связь между проблемами Киева с газом и американскими санкциями.

Для иллюстрации к своей записи Порошенко выбрал фотографию его шестиминутной встречи с Трампом, состоявшейся в июне прошлого года. Ранее в США заявили о продлении на один год действия указа президента от 2014 года, вводящего санкции в отношении России.