"Кто мы, русские?" Холмогоров заявил о заочном споре Поклонской с Путиным

Экс-депутат Госдумы России Наталья Поклонская пытается оспорить слова президента России Владимира Путина об украинцах. Такое мнение высказал общественный обозреватель Егор Холмогоров.

Речь идёт о словах Поклонской, которая в эфире радио "Комсомольская правда" заявила о том, что говорить о том, что украинцев, как отдельной от русских нации не существует, уже поздно. Она также призвала "не лить бензин в огонь украинства" и рассказала о том, что у Украины есть своя история.

По мнению Егора Холмогорова, своими заявлениями Поклонская вступила в заочную полемику с Владимиром Путиным, который называет украинский народ единым с русскими. Холмогоров отметил, что часть русского этноса "превратили в антирусскую политико-идеологическую структуру, по сути в криминальную тоталитарную секту".

"Из того, что эта секта актуально существует – не следует, что её существование естественно, и что русские должны оставить все как есть", - сказал он в интервью "Политнавигатору".

По мнению Холмогорова, в этом заочном споре не права Поклонская. Он отметил, что, "если запрос на украинскую тему есть, то она затрагивает важнейшие струны в нашей русской душе, отвечает на вопрос "Кто мы, русские?". При этом он подчеркнул, что лучший ответ за последнее время дал Путин в своей статье. Ответ же Поклонской он назвал неудачным.

"Мне кажется уважаемая экс-депутат так и не разобралась кто она", - сказал Холмогоров.