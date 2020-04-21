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"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновницы

21 апреля 2020, 00:10  •  26 • Политика
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу, предложившую врачам самостоятельно шить для себя бахилы. "Кто людей лечить будет? Её задача - обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьёт", - написал сенатор в Twitter.
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко отчитала врачей за то, что они не могут сами сшить себе бахилы. Её слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Он напомнил чиновнице, что обеспечение врачей бахилами и другими защитными средствами - это, вообще-то, её работа. А задача врачей - лечить пациентов, а не шить себе бахилы.
Кто людей лечить будет? Её задача - обеспечить врачей бахилами и защитными средствами. Если же не может, тогда пусть сама и шьёт. Толку будет больше, - гневно написал в Twitter Пушков.
В комментариях пользователи полностью поддержали мнение сенатора и предположили, что надолго Игнатенко в кресле замминистра здравоохранения Краснодарского края не задержится.
Напомним, что в Краснодарском крае, по последним данным, зафиксировано 417 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 34 новых случая. За всё время эпидемии выздоровели 59 пациентов, 8 случаев заражения завершились летальным исходом.

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