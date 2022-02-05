"Кто-кто-кто?": Лукашенко с тяжёлым вздохом признался Соловьёву, сколько он ещё пробудет президентом

Сколько лет руководителем Белоруссии будет Лукашенко? На этот вопрос телеведущему Владимиру Соловьёву Александр Григорьевич, тяжело вздохнув, ответил начистоту, выдав два варианта развития событий: "Как вы говорите, кто-кто-кто?"

Во время интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?

Судя по тому, что, прежде чем на него ответить, сам Александр Григорьевич тяжело вздохнул, он был откровенен и выдал два варианта развития событий. При одном - он "всегда будет", а при другом - на его место придёт преемник.

"Если будет тяжёлая обстановка вокруг Белоруссии, типа война, и ещё важнее - внутри нас будут как в 2020 году рвать - всегда будет, - подчеркнул Лукашенко. - Но если всё будет спокойно, как вы говорите, "Кто-кто-кто?" - вот он кто появится, мы определимся".