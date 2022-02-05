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"Кто-кто-кто?": Лукашенко с тяжёлым вздохом признался Соловьёву, сколько он ещё пробудет президентом
05 февраля 2022, 18:55 • 167 • Политика
Сколько лет руководителем Белоруссии будет Лукашенко? На этот вопрос телеведущему Владимиру Соловьёву Александр Григорьевич, тяжело вздохнув, ответил начистоту, выдав два варианта развития событий: "Как вы говорите, кто-кто-кто?"
Во время интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко телеведущий Владимир Соловьёв задал один из часто обсуждаемых вопросов: сколько лет тот ещё будет главой республики?
Судя по тому, что, прежде чем на него ответить, сам Александр Григорьевич тяжело вздохнул, он был откровенен и выдал два варианта развития событий. При одном - он "всегда будет", а при другом - на его место придёт преемник.
"Если будет тяжёлая обстановка вокруг Белоруссии, типа война, и ещё важнее - внутри нас будут как в 2020 году рвать - всегда будет, - подчеркнул Лукашенко. - Но если всё будет спокойно, как вы говорите, "Кто-кто-кто?" - вот он кто появится, мы определимся".
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