Бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе строго предупредил, что дальнейшая эскалация ситуации вокруг России для США и тех стран, что за ними последуют, может стать самоубийством. В своих рассуждениях о реалиях вокруг России и Украины экс-разведчик начистоту высказался о том, кто кому угрожает на самом деле.

В интервью для Atlantico экс-офицер генерального секретариата национальной обороны, создатель и начальник отдела экономической разведки группы GEOS, основатель и директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе высказал свою точку зрения по поводу обострения ситуации вокруг России, Украины, США и НАТО.

Эксперт считает поведение США суицидальным, высказавшись о том, что "с самого начала в этом кризисе виноваты Запад и Украина". Корни существующего политического (пока) кризиса, как полагает экс-разведчик, уходят в 2014 год, когда оппозиция свергла действующего президента Украины и, фактически, совершила госпереворот при попустительстве США и Запада в целом.

"Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру, - отметил Денесе. - Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза".

Крым в итоге возвращается к России, а западники лишь продолжают усиливать напряжённость. "Достаточно следить за непрекращающимся балетом самолётов электронной разведки НАТО вблизи территорий России и Белоруссии, чтобы её измерить", - поясняет Денесе.

Экс-разведчик особо подчёркивает, что американцы никогда бы не потерпели полёты русских самолётов у побережья США "и российских войск, дислоцированных в Мексике" — реакция была бы бурной и немедленной. "Также следует помнить, что оборонный бюджет США почти в 10 раз больше, чем у Москвы, - заметил Денесе. - Так что реальный вопрос: кто кому угрожает?"

Пока Россия проявляла "удивительную сдержанность", однако пока Запад продолжает обострять ситуацию. И у США здесь весьма незавидная роль, как и у тех стран, что идут на поводу у американцев.

"Это самоубийство,- строго предупредил США эксперт. - Американцы ещё раз показывают, что они - ученики чародея, которые непоправимо тянут других западников, послушно следующих за ними, к их падению".