Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Политика

"Кто кому угрожает?" Экс-разведчик Денесе строго предупредил США

24 января 2022, 10:35  •  180 • Политика
Бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе строго предупредил, что дальнейшая эскалация ситуации вокруг России для США и тех стран, что за ними последуют, может стать самоубийством. В своих рассуждениях о реалиях вокруг России и Украины экс-разведчик начистоту высказался о том, кто кому угрожает на самом деле.
В интервью для Atlantico экс-офицер генерального секретариата национальной обороны, создатель и начальник отдела экономической разведки группы GEOS, основатель и директор Французского центра исследований в области разведки Эрик Денесе высказал свою точку зрения по поводу обострения ситуации вокруг России, Украины, США и НАТО.
Эксперт считает поведение США суицидальным, высказавшись о том, что "с самого начала в этом кризисе виноваты Запад и Украина". Корни существующего политического (пока) кризиса, как полагает экс-разведчик, уходят в 2014 год, когда оппозиция свергла действующего президента Украины и, фактически, совершила госпереворот при попустительстве США и Запада в целом.
"Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру, - отметил Денесе. - Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза".
Крым в итоге возвращается к России, а западники лишь продолжают усиливать напряжённость. "Достаточно следить за непрекращающимся балетом самолётов электронной разведки НАТО вблизи территорий России и Белоруссии, чтобы её измерить", - поясняет Денесе.
Экс-разведчик особо подчёркивает, что американцы никогда бы не потерпели полёты русских самолётов у побережья США "и российских войск, дислоцированных в Мексике" — реакция была бы бурной и немедленной. "Также следует помнить, что оборонный бюджет США почти в 10 раз больше, чем у Москвы, - заметил Денесе. - Так что реальный вопрос: кто кому угрожает?"
Пока Россия проявляла "удивительную сдержанность", однако пока Запад продолжает обострять ситуацию. И у США здесь весьма незавидная роль, как и у тех стран, что идут на поводу у американцев.
"Это самоубийство,- строго предупредил США эксперт. - Американцы ещё раз показывают, что они - ученики чародея, которые непоправимо тянут других западников, послушно следующих за ними, к их падению".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



180
Источник
Похожие новости
24 января 2022, 06:30
Экономист: Украина исчезнет с карты без финансовой помощи России
24 января 2022, 04:45
Госдеп США устроил панику в Украине
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
24 января 2022, 03:00
Госдума хочет построить "подвесной мост" между Россией и Украиной
24 января 2022, 08:15
Соратник Зеленского отказался от Восточной Украины
24 января 2022, 08:15
Пять тысяч военных США к "порогу Путина": Пентагон меняет планы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
18 января 2022, 14:00
Володин раскрыл план НАТО по Украине: Уже началось
23 января 2022, 01:55
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил против себя офицеров ФРГ
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
21 января 2022, 21:55
Война откладывается. Путин победил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.