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"Кто кого прогнёт": Безпалько назвал главную причину разногласий России и Белоруссии по нефти

14 января 2020, 00:54  •  53 • Политика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти. "Кто кого прогнёт. Либо Лукашенко, путём шантажа и введения доселе невиданного налога 50% с прибыли на транзит нефти, либо, соответственно, Россия, которая отказывается Белоруссии поставлять нефть и газ, то есть снижать цены на газ и на нефть без каких-либо оснований, учитывающих российские национальные государственные интересы", - описал ситуацию Богдан Безпалько.
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии. Ситуацию для Царьграда прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По его словам, разногласия между Минском и Москвой вполне очевидны. Россия спонсирует, дотирует Белоруссию путём продажи ей нефти по сниженным ценам, а также газа по более низкой цене, чем потребителям в Европе. А белорусский президент Александр Лукашенко претендовал на ещё большее снижение цен при отсутствии какой-либо интеграции со стороны Белоруссии в рамках Союзного государства, пояснил своё видение ситуации эксперт.
"Пока "карты" не подписаны, Россия, соответственно, не согласилась на снижение цен", - рассказал Царьграду о сути конфликта Богдан Безпалько.
Он уточнил, что речь даже не о России как государстве, а о российских компаниях, которые не хотят поставлять Белоруссии нефть себе в убыток. А Россия как государство отказывается компенсировать налоговый манёвр Белоруссии. Потому что это изменение внутреннего российского законодательства. Оно не имеет отношения к другому государству. Тем более которое, в лице своего руководителя, президента Белоруссии, не хочет интегрироваться и отказывается подписывать "дорожные карты", описал ситуацию эксперт. И пока не ясно, кто выйдет победителем из этой ситуации.
"Кто кого прогнёт. Либо Лукашенко, путём шантажа и введения доселе невиданного налога 50% с прибыли на транзит нефти, либо, соответственно, Россия, которая отказывается Белоруссии поставлять нефть и газ, то есть снижать цены на газ и на нефть без каких-либо оснований, учитывающих российские национальные государственные интересы", - сказал Богдан Безпалько.
В сложившемся положении эксперт считает, что Москва должна оказать жесточайшее давление на Лукашенко - лишить Белоруссию рынков сбыта своей продукции на территории России. Речь идёт о введении контроля на российской границе, чтобы в страну больше не попадали контрабандные санкционные товары из Европы и с Украины под видом белорусской продукции. Также Безпалько советует полностью запретить возможность реэкспорта российской нефти и российских нефтепродуктов, а если Лукашенко пойдёт на крайние меры - вообще прекратить транзит через Белоруссию.
"Нефть в данной ситуации можно всегда перебросить на другие направления, например на Усть-Лугу. Но даже если будет какой-то дефицит нефти, России это будет только на руку. Потому что в данной ситуации репутационные и имиджевые потери будут нести Белоруссия и белорусский президент, который прервал транзит. Он угрожал прервать транзит - он его прервёт. Ну и, соответственно, в данной ситуации нести эти риски и потери будет именно он", - считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Он напомнил, что Россия уже 20 лет живёт в рамках парадигмы, когда Москва спонсирует Белоруссию на сотни миллиардов долларов, а в ответ от белорусов получает только заверения о том, что они для России союзники, братья и так далее. При этом в самой Белоруссии проходят ровно все те же процессы, что и на Украине: дерусификация, автокефализация, движение на Запад, сближение с западными элитами. И уже в Белоруссии говорят о проведении совместных манёвров с НАТО и так далее, отмечает эксперт.
"С какой стати нам тогда снабжать страну, которая не является частью единого государства, дешевыми энергоресурсами. Давайте тогда сделаем скидку для жителей собственных регионов. Будем им продавать дешевле, будем их спонсировать, дотировать, точнее, будем им топливо дотировать, например. На мой взгляд, это целесообразнее", - подытожил Богдан Безпалько.

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