"Кто кого прогнёт": Безпалько назвал главную причину разногласий России и Белоруссии по нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии. Ситуацию для Царьграда прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, разногласия между Минском и Москвой вполне очевидны. Россия спонсирует, дотирует Белоруссию путём продажи ей нефти по сниженным ценам, а также газа по более низкой цене, чем потребителям в Европе. А белорусский президент Александр Лукашенко претендовал на ещё большее снижение цен при отсутствии какой-либо интеграции со стороны Белоруссии в рамках Союзного государства, пояснил своё видение ситуации эксперт.

"Пока "карты" не подписаны, Россия, соответственно, не согласилась на снижение цен", - рассказал Царьграду о сути конфликта Богдан Безпалько.

Он уточнил, что речь даже не о России как государстве, а о российских компаниях, которые не хотят поставлять Белоруссии нефть себе в убыток. А Россия как государство отказывается компенсировать налоговый манёвр Белоруссии. Потому что это изменение внутреннего российского законодательства. Оно не имеет отношения к другому государству. Тем более которое, в лице своего руководителя, президента Белоруссии, не хочет интегрироваться и отказывается подписывать "дорожные карты", описал ситуацию эксперт. И пока не ясно, кто выйдет победителем из этой ситуации.

"Кто кого прогнёт. Либо Лукашенко, путём шантажа и введения доселе невиданного налога 50% с прибыли на транзит нефти, либо, соответственно, Россия, которая отказывается Белоруссии поставлять нефть и газ, то есть снижать цены на газ и на нефть без каких-либо оснований, учитывающих российские национальные государственные интересы", - сказал Богдан Безпалько.

В сложившемся положении эксперт считает, что Москва должна оказать жесточайшее давление на Лукашенко - лишить Белоруссию рынков сбыта своей продукции на территории России. Речь идёт о введении контроля на российской границе, чтобы в страну больше не попадали контрабандные санкционные товары из Европы и с Украины под видом белорусской продукции. Также Безпалько советует полностью запретить возможность реэкспорта российской нефти и российских нефтепродуктов, а если Лукашенко пойдёт на крайние меры - вообще прекратить транзит через Белоруссию.

"Нефть в данной ситуации можно всегда перебросить на другие направления, например на Усть-Лугу. Но даже если будет какой-то дефицит нефти, России это будет только на руку. Потому что в данной ситуации репутационные и имиджевые потери будут нести Белоруссия и белорусский президент, который прервал транзит. Он угрожал прервать транзит - он его прервёт. Ну и, соответственно, в данной ситуации нести эти риски и потери будет именно он", - считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Он напомнил, что Россия уже 20 лет живёт в рамках парадигмы, когда Москва спонсирует Белоруссию на сотни миллиардов долларов, а в ответ от белорусов получает только заверения о том, что они для России союзники, братья и так далее. При этом в самой Белоруссии проходят ровно все те же процессы, что и на Украине: дерусификация, автокефализация, движение на Запад, сближение с западными элитами. И уже в Белоруссии говорят о проведении совместных манёвров с НАТО и так далее, отмечает эксперт.