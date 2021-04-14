"Кто хочет войти в историю?": Экс-замглавы СБУ собрал компромат, грозящий Зеленскому импичментом

Экс-замглавы СБУ обещает обнародовать документы, грозящие Зеленскому импичментом. "Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?" - написал он в Сети.

Бывший первый заместитель председателя СБУ полковник Дмитрий Нескоромный объявил, что располагает "интересными документами", которые грозят президенту Украины Владимиру Зеленскому импичментом. Информация об этом была опубликована на Telegram-канале экс-замглавы СБУ.

Нескромный уточнил, что речь идёт про документы о гражданстве нынешнего президента Украины. По его словам, после обнародования этих документов должна немедленно начаться процедура импичмента. Нескоромный намекнул, что готов поделиться имеющимися у него материалами со всеми заинтересованными лицами.

Уважаемые политики, кто из вас хочет войти в историю?

- спросил экс-замглавы СБУ на своём Telegram-канале.

Напомним, что до 13 марта 2020 года Дмитрий Нескоромный занимал пост в высшем руководстве Службы безопасности Украины. Однако затем его обвинили в причастности к организации подготовки убийства. В конце января сотрудники СБУ попытались задержать бывшего начальника, но тому удалось скрыться от них. Позже власти Украины объявили его в международный розыск.