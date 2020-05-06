|
"Кто использует Навального и почему ему всё сходит с рук?" - Михеев
06 мая 2020, 18:10 • 62 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал выступление оппозиционера Алексея Навального на "Эхе Москвы", в ходе которого последний призвал свергать власть в России насильственным путём. Михеев затруднился ответить на вопрос, светит ли теперь Навальному уголовное дело. По словам политолога, оппозиционер явно кому-то удобен, его используют, и именно поэтому ему всё сходит с рук.
В эфире "Эха Москвы" оппозиционер Алексей Навальный призвал свергать власть насильственным путём. Шокированные ведущие предупредили гостя студии о том, что за такие слова его можно привлечь по уголовной статье о призывах к экстремизму, однако главу ФБК это не остановило. Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал инцидент.
"Этому человеку всё сходит с рук. И тут только два объяснения. Либо он является завербованным агентом, который выполняет роль оппозиционера, поэтому ему всё сходит с рук. Либо тут какая-то причина, связанная с его отношениями с Западом. Возможно, его просто используют различные группы влияния для давления друг на друга", - предположил Михеев.
Что касается "Эха Москвы", то политолог считает, что все заявления представителей этой радиостанции о любви к Родине разбиваются о подобные эксцессы. Светит Навальному уголовная статья или нет, Михеев затруднился сказать.
"Дело в том, что для многих оппозиционных деятелей, для того же господина Удальцова, например, фигура Навального - очень странная. Почему то, за что других сажают, ему сходит с рук? Объясните. Это всё достаточно странно, таинственно. Я не очень понимаю этих заигрываний, которые наши власти с рядом фигур и с рядом организаций, с тем же "Эхом Москвы", ведут уже много-много лет. Вызывает это очень простое подозрение - эти люди удобны, их используют", - считает Михеев.
По его словам, другой вопрос - насколько осознанно это всё происходит. Но то, что Навальный не может этого не понимать, - очевидно, считает политолог.
"Один из признаков - непотопляемость таких фигур. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос об уголовном деле против Навального, этот ответ есть в глубинах администрации президента", - заключил Михеев.
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 апреля 2020, 03:10
|
03 мая 2020, 15:10
|
01 мая 2020, 01:10
|
03 мая 2020, 10:02
|
02 мая 2020, 21:05
|
01 мая 2020, 17:10
|
05 мая 2020, 08:10