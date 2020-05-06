"Кто использует Навального и почему ему всё сходит с рук?" - Михеев

В эфире "Эха Москвы" оппозиционер Алексей Навальный призвал свергать власть насильственным путём. Шокированные ведущие предупредили гостя студии о том, что за такие слова его можно привлечь по уголовной статье о призывах к экстремизму, однако главу ФБК это не остановило. Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал инцидент.

"Этому человеку всё сходит с рук. И тут только два объяснения. Либо он является завербованным агентом, который выполняет роль оппозиционера, поэтому ему всё сходит с рук. Либо тут какая-то причина, связанная с его отношениями с Западом. Возможно, его просто используют различные группы влияния для давления друг на друга", - предположил Михеев.

Что касается "Эха Москвы", то политолог считает, что все заявления представителей этой радиостанции о любви к Родине разбиваются о подобные эксцессы. Светит Навальному уголовная статья или нет, Михеев затруднился сказать.

"Дело в том, что для многих оппозиционных деятелей, для того же господина Удальцова, например, фигура Навального - очень странная. Почему то, за что других сажают, ему сходит с рук? Объясните. Это всё достаточно странно, таинственно. Я не очень понимаю этих заигрываний, которые наши власти с рядом фигур и с рядом организаций, с тем же "Эхом Москвы", ведут уже много-много лет. Вызывает это очень простое подозрение - эти люди удобны, их используют", - считает Михеев.

По его словам, другой вопрос - насколько осознанно это всё происходит. Но то, что Навальный не может этого не понимать, - очевидно, считает политолог.

"Один из признаков - непотопляемость таких фигур. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос об уголовном деле против Навального, этот ответ есть в глубинах администрации президента", - заключил Михеев.