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"Кто использует Навального и почему ему всё сходит с рук?" - Михеев

06 мая 2020, 18:10  •  62 • Политика
Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал выступление оппозиционера Алексея Навального на "Эхе Москвы", в ходе которого последний призвал свергать власть в России насильственным путём. Михеев затруднился ответить на вопрос, светит ли теперь Навальному уголовное дело. По словам политолога, оппозиционер явно кому-то удобен, его используют, и именно поэтому ему всё сходит с рук.
В эфире "Эха Москвы" оппозиционер Алексей Навальный призвал свергать власть насильственным путём. Шокированные ведущие предупредили гостя студии о том, что за такие слова его можно привлечь по уголовной статье о призывах к экстремизму, однако главу ФБК это не остановило. Политолог Сергей Михеев в эфире Царьграда прокомментировал инцидент.
"Этому человеку всё сходит с рук. И тут только два объяснения. Либо он является завербованным агентом, который выполняет роль оппозиционера, поэтому ему всё сходит с рук. Либо тут какая-то причина, связанная с его отношениями с Западом. Возможно, его просто используют различные группы влияния для давления друг на друга", - предположил Михеев.
Что касается "Эха Москвы", то политолог считает, что все заявления представителей этой радиостанции о любви к Родине разбиваются о подобные эксцессы. Светит Навальному уголовная статья или нет, Михеев затруднился сказать.
"Дело в том, что для многих оппозиционных деятелей, для того же господина Удальцова, например, фигура Навального - очень странная. Почему то, за что других сажают, ему сходит с рук? Объясните. Это всё достаточно странно, таинственно. Я не очень понимаю этих заигрываний, которые наши власти с рядом фигур и с рядом организаций, с тем же "Эхом Москвы", ведут уже много-много лет. Вызывает это очень простое подозрение - эти люди удобны, их используют", - считает Михеев.
По его словам, другой вопрос - насколько осознанно это всё происходит. Но то, что Навальный не может этого не понимать, - очевидно, считает политолог.
"Один из признаков - непотопляемость таких фигур. Поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос об уголовном деле против Навального, этот ответ есть в глубинах администрации президента", - заключил Михеев.

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