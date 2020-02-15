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"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко

15 февраля 2020, 06:39  •  99 • В мире
В Сети отреагировали на "ультиматумы", которые выдвинул президент Белоруссии Александр Лукашенко. До этого он заявил, что страна продолжит покупать нефть у других государств, "даже если она будет дороже российской". И потребовал снизить процент по кредиту на строительство БелАЭС. "Кто их покусал с Украиной?" - удивились пользователи Сети.
В Сети недоумевают из-за недавних "ультиматумов" президента Белоруссии Александра Лукашенко. До этого политический лидер сказал, что Минск будет покупать нефть у других стран, "даже если она дороже российской". Он также требовал снизить процент по кредиту на строительство БелАЭС. Позже Лукашенко заявил, что Белоруссия готова забрать транзитную нефть из нефтепровода "Дружба", "если Россия не поставит в республику утверждённый балансом объём нефти", цитирует Twitter "Голос Мордора".
Эта новость особенно интересно смотрится вместе с новостью о чуть повёрнутом глобусе на гербе Белоруссии.
"Это значит, что в Белоруссии подорожает бензин и подрастут цены на всё, пусть белорусы начинают потихоньку привыкать к европейской жизни..." - написал в Twitter пользователь @X1P6LFHmqcPPltK.
"Кто их покусал с Украиной?" - недоумевает @Nevskay812.
"Нет проблем, хозяин - барин", - заявил @lorillok.

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