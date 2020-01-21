"Кто главный "хулиган" на планете?": Тиль Швайгер сравнил Россию и Америку

Известный немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер в интервью изданию Rheinische Post высказал своё мнение о сотрудничестве между Берлином и Москвой, а также между Берлином и Вашингтоном.

Сравнивая Россию и Америку, он отметил, что российский менталитет немцам "ближе американского", приведя в пример прожитые в США годы. По мнению актёра, в Штатах "слишком много шоу" и "всё слишком поверхностно".

Швайгер полагает, что его стране нужно не в интересах американского бизнеса действовать, а возобновить сотрудничество с Россией, которая ближе Германии по своему духу.

Отметил актёр и родство Москвы и Берлина в приверженности идеалам мира и дружбы. При этом он очень тонко подвёл свою мысль к тому, "кто главный "хулиган" на планете" на самом деле.

"Много ли войн начала после Второй мировой Россия и сколько их начала Америка? У кого больше военных баз? Кто же тогда главный "хулиган" на планете?" - цитирует актёра РИА Новости.