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"Кто главный "хулиган" на планете?": Тиль Швайгер сравнил Россию и Америку
21 января 2020, 14:54 • 149 • Политика
Немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер считает, что Германии необходимо сотрудничать с Россией, чей менталитет ближе Берлину, а не США. Сравнивая Россию и Америку, он поинтересовался: "Кто главный "хулиган" на планете?"
Известный немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер в интервью изданию Rheinische Post высказал своё мнение о сотрудничестве между Берлином и Москвой, а также между Берлином и Вашингтоном.
Сравнивая Россию и Америку, он отметил, что российский менталитет немцам "ближе американского", приведя в пример прожитые в США годы. По мнению актёра, в Штатах "слишком много шоу" и "всё слишком поверхностно".
Швайгер полагает, что его стране нужно не в интересах американского бизнеса действовать, а возобновить сотрудничество с Россией, которая ближе Германии по своему духу.
Отметил актёр и родство Москвы и Берлина в приверженности идеалам мира и дружбы. При этом он очень тонко подвёл свою мысль к тому, "кто главный "хулиган" на планете" на самом деле.
"Много ли войн начала после Второй мировой Россия и сколько их начала Америка? У кого больше военных баз? Кто же тогда главный "хулиган" на планете?" - цитирует актёра РИА Новости.
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