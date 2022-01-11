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"Кто это вообще такой?": Попов разоблачил самого "грозного" западного русофоба
11 января 2022, 16:05 • 64 • Политика
Телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов разоблачил самого "грозного" западного русофоба - главу НАТО Йенса Столтенберга. По его словам, России не стоит обращать внимания на слова этого человека: "Кто это вообще такой?"
Так Евгений Попов прокомментировал заявления Йенса Столтенберга о том, что НАТО не пойдёт на уступки Москве, а также состоявшийся накануне первый раунд переговоров по безопасности. В разговоре с порталом "Народные новости" он обратил внимание, что в первую очередь Россия ведёт переговоры с США, а не с НАТО. Поскольку именно Америка принимает все ключевые решения в альянсе, а не руководитель организации, который стал своеобразным "свадебным генералом".
- отметил Попов.
Напомним, в конце прошлого года Россия передала США и НАТО список требований по вопросам безопасности. Один из пунктов - это гарантии нераспространения НАТО на Восточную Европу, Среднюю Азию, Закавказье, Грузию и Украину. В понедельник, 10 января, состоялась первая встреча между делегациями России и США. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что разговор был сложным, долгим, но профессиональным.
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