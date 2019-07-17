"Кто это сделал?". Премьер Малайзии задал главный вопрос обвиняющим Россию по делу крушения МН17

В пятую годовщину со дня гибели рейса MH17 Амстердам - Куала-Лумпур авиакомпании Malaysian Airlines премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад задал главный вопрос тем, кто обвиняет в гибели пассажирского лайнера Россию.

"Мы разочарованы, поскольку это было сделано специально, но мы не знаем, кто запустил ракету. Мы знаем, что это была ракета, но ещё только предстоит узнать, кто это сделал", - цитирует политика газета Star.

Малайзийский премьер выступил перед журналистами в Куала-Лумпур в среду, 17 июля. Ранее в этот же день Министерство транспорта Малайзии опубликовало заявление, в котором говорится, что королевство будет добиваться справедливости для жертв сбитого самолёта до тех пор, пока истинные виновные не будут привлечены к ответственности.

Напомним, официальное следствие, не приводя убедительных доказательств, объявило, что ответственность за сбитый в Донбассе Boeing лежит на России. Весной 2019 года Махатхир Мохамад раскритиковал представленный доклад о расследовании и потребовал, чтобы доказательства вины России были обнародованы - либо следствие призналось в надуманности антироссийских выпадов.