Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
С-400 для Ирана. Кому верить?
Казахстан выбирает нового президента
Против «малого НАТО»: почему Южная Корея отказывается формировать военный альянс...
Путин и Си Цзиньпин посмотрели на панд в Московском зоопарке
Главная / В мире

"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса

06 июня 2019, 05:54  •  63 • В мире
Официальный представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Это вызвало бурную реакцию со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко, который обрушился с резкой критикой на своего преемника Зеленского. "Кто ему позволил?" - вопрошает он.
На своей странице в Facebook бывший президент разразился длинной возмущённой речью, в которой сообщил, что был "сильно обеспокоен этой новостью".
"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", - написал Порошенко.
По его словам, это будет настоящее предательство "национальных интересов Украины", если в Донбассе реализуется "российский сценарий", а также попрание памяти о "тысячах украинских патриотов, которые погибли за целостность Украины".
"Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?" - добавил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
05 июня 2019, 10:09
«Работы хватит на весь XXI век»: какие вопросы обсудят в России Владимир Путин и Си Цзиньпин
06 июня 2019, 05:54
Команды Зеленского и Порошенко устроили словесный баттл из-за "имперской цитаты"
06 июня 2019, 02:24
«Беспрецедентно высокий уровень отношений»: о чём говорили в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин
06 июня 2019, 05:54
"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса
05 июня 2019, 20:09
Последнее китайское предупреждение: Почему не боится Apple
05 июня 2019, 19:54
«Попытки диктовать свои условия»: как Вашингтон убеждает Анкару отказаться от контракта на поставку С-400
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2019, 06:54
"Будут с автоматами ходить по Верховной раде": Цимбалюк заявил об угрозе мира с ополченцами Донбасса
31 мая 2019, 06:54
Лукашенко выступил против Союза с Россией? (Обзор.Telegram)
04 июня 2019, 21:09
«Способна поражать любую бронетехнику»: какими возможностями обладает новейшая российская боевая машина пехоты Т-15
03 июня 2019, 09:24
В Раде оценили снос бюста Жукова националистами
31 мая 2019, 23:09
"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17
04 июня 2019, 05:09
Белоруссия пролетела с "налоговым маневром"? Россия по-своему решила вопрос о компенсации ущерба за "грязную нефть"
30 мая 2019, 19:24
Жириновский предсказал развитие ситуации на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.