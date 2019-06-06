"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса

На своей странице в Facebook бывший президент разразился длинной возмущённой речью, в которой сообщил, что был "сильно обеспокоен этой новостью".

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", - написал Порошенко.

По его словам, это будет настоящее предательство "национальных интересов Украины", если в Донбассе реализуется "российский сценарий", а также попрание памяти о "тысячах украинских патриотов, которые погибли за целостность Украины".