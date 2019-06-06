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"Кто ему позволил?": Порошенко обрушился с критикой на Зеленского из-за возможного снятия блокады с Донбасса
06 июня 2019, 05:54 • 63 • В мире
Официальный представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Это вызвало бурную реакцию со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко, который обрушился с резкой критикой на своего преемника Зеленского. "Кто ему позволил?" - вопрошает он.
На своей странице в Facebook бывший президент разразился длинной возмущённой речью, в которой сообщил, что был "сильно обеспокоен этой новостью".
По его словам, это будет настоящее предательство "национальных интересов Украины", если в Донбассе реализуется "российский сценарий", а также попрание памяти о "тысячах украинских патриотов, которые погибли за целостность Украины".
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