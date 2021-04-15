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"Кто даст гарантии?": Политолог задал "непраздную задачку" перед встречей Путина и Байдена

15 апреля 2021, 11:00  •  187 • Политика
Политолог Марат Баширов указал на "непраздную задачку" перед встречей глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "Кто может дать гарантии безопасности?" - отмечает эксперт.
В своём Telegram-канале Баширов прокомментировал недавнюю информацию о возможных новых санкциях США. По словам политолога, Штаты "уже давно борются за сохранение лица, чем претендуют на расширение своей полицейской функции".
"Поэтому вопрос риторический: что лучше - санкции или военное столкновение? Очередной пакет введут против России сегодня, но он будет связан лишь с переездами с континента на континент десятка оф/лиц и мало значащими ограничениями для 20 юр/лиц", - написал он, отметив, что, "если это итог перемещения гигантского количества войск по обе стороны границы России и Европы - то и Бог с ним".
При этом политолог отметил, что "США не могут позволить себе сделать вид, что всё лишь учения - наговорили с три короба, поэтому обязательно будет отвлекающий манёвр". По словам эксперта, сложившуюся ситуацию можно расценивать через призму подготовки встречи Путина и Байдена.
"Основной вопрос: где? Не праздная задачка", - отмечает он.
При этом, по словам Баширова, Вена находится далеко за границей сконцентрированных войск НАТО "и нашему главнокомандующему туда ехать не с руки", в Прибалтике развернута целая армия НАТО.
"Париж? Берлин? Кто может дать гарантии безопасности при таких развернутых боевых порядках?" - отметил он, добавив, что в таком случае остаётся вариант в Балтийском море прибыть на двух авианосцах "и поговорить на каком-нибудь понтоне".
"Как раз над "Северным потоком - 2", - подчеркнул он.

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