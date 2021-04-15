"Кто даст гарантии?": Политолог задал "непраздную задачку" перед встречей Путина и Байдена

Политолог Марат Баширов указал на "непраздную задачку" перед встречей глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "Кто может дать гарантии безопасности?" - отмечает эксперт.

В своём Telegram-канале Баширов прокомментировал недавнюю информацию о возможных новых санкциях США. По словам политолога, Штаты "уже давно борются за сохранение лица, чем претендуют на расширение своей полицейской функции".

"Поэтому вопрос риторический: что лучше - санкции или военное столкновение? Очередной пакет введут против России сегодня, но он будет связан лишь с переездами с континента на континент десятка оф/лиц и мало значащими ограничениями для 20 юр/лиц", - написал он, отметив, что, "если это итог перемещения гигантского количества войск по обе стороны границы России и Европы - то и Бог с ним".

При этом политолог отметил, что "США не могут позволить себе сделать вид, что всё лишь учения - наговорили с три короба, поэтому обязательно будет отвлекающий манёвр". По словам эксперта, сложившуюся ситуацию можно расценивать через призму подготовки встречи Путина и Байдена.

"Основной вопрос: где? Не праздная задачка", - отмечает он.

При этом, по словам Баширова, Вена находится далеко за границей сконцентрированных войск НАТО "и нашему главнокомандующему туда ехать не с руки", в Прибалтике развернута целая армия НАТО.

"Париж? Берлин? Кто может дать гарантии безопасности при таких развернутых боевых порядках?" - отметил он, добавив, что в таком случае остаётся вариант в Балтийском море прибыть на двух авианосцах "и поговорить на каком-нибудь понтоне".

"Как раз над "Северным потоком - 2", - подчеркнул он.