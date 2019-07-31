"Кто, что?": Трамп не понял, почему должен беспокоиться за здоровье Навального

Во время брифинга по Китаю у американского президента спросили следующее: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"

"Кто, что?" - не понял Трамп. На видео, которое появилось с пресс-подхода, видно, как Трамп вообще не услышал, о ком и о чем идет речь, потому и переспросил.

Когда ему пояснили, что речь идет об Алексее Навальном, Трамп отмахнулся:

"Я не знаю об этом", - сказал он. И добавил, что почитает об этом новости.

Мессенджер "Выпускайте Кракена" эту ситуацию теперь рассказывает как анекдот.

Вопрос: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"

Трамп: "Чем-чем?"

Однако ряд оппозиционных СМИ, а также западных и украинских изданий эту новость подают так, мол, американский президент пообещал разобраться с отравлением Навального.

Ранее журналист Матвей Ганапольский прокомментировал новости о том, что Алексей Навальный был доставлен в больницу с приступом аллергии. Ранее пресс-секретарь оппозиционера заявила, что он никогда в жизни не страдал от подобных приступов.

Как заявил Ганапольский в эфире "Эха Москвы", на 50% есть уверенность в том, что Навального могут отравить. "Просто аллергия, взял и умер. Ну что делать - непонятная аллергия", - фантазирует он.

В этой связи беглый журналист призвал российские власти "не искать приключений". По его словам, "здоровье Навального нужно беречь попуще здоровья Путина". Потому что если Навальный "загнется", будет в этом виноват лично Путин, считает Ганапольский.