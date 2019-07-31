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"Кто, что?": Трамп не понял, почему должен беспокоиться за здоровье Навального
31 июля 2019, 15:09 • 16 • Политика
Ряд западных СМИ, а также украинские и оппозиционные выпускают публикации под заголовком: "Трамп обещал разобраться с отравлением Навального". Но на деле получилось все иначе. На вопрос о Навальном Трамп даже не понял, о ком именно говорят: "Кто, что?" - переспросил он.
Во время брифинга по Китаю у американского президента спросили следующее: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"
"Кто, что?" - не понял Трамп. На видео, которое появилось с пресс-подхода, видно, как Трамп вообще не услышал, о ком и о чем идет речь, потому и переспросил.
Когда ему пояснили, что речь идет об Алексее Навальном, Трамп отмахнулся:
"Я не знаю об этом", - сказал он. И добавил, что почитает об этом новости.
Мессенджер "Выпускайте Кракена" эту ситуацию теперь рассказывает как анекдот.
Вопрос: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"
Трамп: "Чем-чем?"
Однако ряд оппозиционных СМИ, а также западных и украинских изданий эту новость подают так, мол, американский президент пообещал разобраться с отравлением Навального.
Ранее журналист Матвей Ганапольский прокомментировал новости о том, что Алексей Навальный был доставлен в больницу с приступом аллергии. Ранее пресс-секретарь оппозиционера заявила, что он никогда в жизни не страдал от подобных приступов.
Как заявил Ганапольский в эфире "Эха Москвы", на 50% есть уверенность в том, что Навального могут отравить. "Просто аллергия, взял и умер. Ну что делать - непонятная аллергия", - фантазирует он.
В этой связи беглый журналист призвал российские власти "не искать приключений". По его словам, "здоровье Навального нужно беречь попуще здоровья Путина". Потому что если Навальный "загнется", будет в этом виноват лично Путин, считает Ганапольский.
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