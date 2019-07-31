Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп назвал условие, при котором бы не писал в Twitter: "Это моя единствен...
Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Бело...
Отсеять непригодных. Народная милиция Новороссии ужесточила правила приёма новоб...
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Главная / Политика

"Кто, что?": Трамп не понял, почему должен беспокоиться за здоровье Навального

31 июля 2019, 15:09  •  16 • Политика
Ряд западных СМИ, а также украинские и оппозиционные выпускают публикации под заголовком: "Трамп обещал разобраться с отравлением Навального". Но на деле получилось все иначе. На вопрос о Навальном Трамп даже не понял, о ком именно говорят: "Кто, что?" - переспросил он.
Во время брифинга по Китаю у американского президента спросили следующее: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"
"Кто, что?" - не понял Трамп. На видео, которое появилось с пресс-подхода, видно, как Трамп вообще не услышал, о ком и о чем идет речь, потому и переспросил.
Когда ему пояснили, что речь идет об Алексее Навальном, Трамп отмахнулся:
"Я не знаю об этом", - сказал он. И добавил, что почитает об этом новости.
Мессенджер "Выпускайте Кракена" эту ситуацию теперь рассказывает как анекдот.
Вопрос: "Вы обеспокоены состоянием здоровья российского лидера оппозиции?"
Трамп: "Чем-чем?"
Однако ряд оппозиционных СМИ, а также западных и украинских изданий эту новость подают так, мол, американский президент пообещал разобраться с отравлением Навального.
Ранее журналист Матвей Ганапольский прокомментировал новости о том, что Алексей Навальный был доставлен в больницу с приступом аллергии. Ранее пресс-секретарь оппозиционера заявила, что он никогда в жизни не страдал от подобных приступов.
Как заявил Ганапольский в эфире "Эха Москвы", на 50% есть уверенность в том, что Навального могут отравить. "Просто аллергия, взял и умер. Ну что делать - непонятная аллергия", - фантазирует он.
В этой связи беглый журналист призвал российские власти "не искать приключений". По его словам, "здоровье Навального нужно беречь попуще здоровья Путина". Потому что если Навальный "загнется", будет в этом виноват лично Путин, считает Ганапольский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



16
Источник
Похожие новости
31 июля 2019, 11:54
"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потребовал "большей жесткости" в Донбассе
31 июля 2019, 05:24
"Сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов?" Небензя отчитал замглавы ООН за "скромное" замалчивание правды о Сирии
30 июля 2019, 19:39
Пушков отреагировал на идею Киева создать русскоязычный телеканал
30 июля 2019, 22:54
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря
30 июля 2019, 22:54
Россия отказалась участвовать в конференции по Венесуэле без венесуэльцев
30 июля 2019, 22:54
Путин в конвенции показал, как будем делить Каспийское море
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 23:24
В Госдуме признали: с этими торгашами во власти мы ничего не достигнем
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
27 июля 2019, 23:24
Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.