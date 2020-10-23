"Кто бы ни победил…": Путин в курсе американского русофобства, но открыт к диалогу - Песков

"Президент прекрасно понимает - чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане русофобства", - сказал Песков.

Он отметил, что "на алтаре" внутренней политики США есть "стандартное место для ненависти к России и русофобского подхода к двусторонним отношениям с Москвой". Причём, как подчеркнул Песков, это место существует испокон веков - с того момента, как Америка "превратилась во взрослую страну", и в России это понимают все.

По словам Пескова, Владимир Путин понимает, что отношение к России как к врагу зиждется на двухпартийной системе в США, а это усложняет ситуацию, в плане перспектив её улучшения.

"Кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что президент отчётливо показывает: "насильно мил не будешь, вы можете относиться к нам, как хотите, но есть определённые темы, которые в наших с вами интересах и в интересах всего земного шара".

Он отметил, то Владимир Путин открыт для диалога и готов обсуждать вопросы, которые традиционно поднимаются в США - контроль над вооружением, обвинения России во вторжении в выборы.

"Давайте об этом говорить. Мы хотим выслушать ваши претензии, на чём они зиждутся, и мы хотим ответить вам, чтобы вы поняли нашу позицию", - объяснил позицию президента Песков.