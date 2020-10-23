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"Кто бы ни победил…": Путин в курсе американского русофобства, но открыт к диалогу - Песков
23 октября 2020, 15:15 • 65 • Политика
Президент России Владимир Путин в курсе американского русофобства, однако открыт к диалогу, даже на самые острые темы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - сказал он, рассуждая о приближающихся выборах президента США.
"Президент прекрасно понимает - чем меньше дней остается до выборов президента США, тем злее становится риторика в плане русофобства", - сказал Песков.
Он отметил, что "на алтаре" внутренней политики США есть "стандартное место для ненависти к России и русофобского подхода к двусторонним отношениям с Москвой". Причём, как подчеркнул Песков, это место существует испокон веков - с того момента, как Америка "превратилась во взрослую страну", и в России это понимают все.
По словам Пескова, Владимир Путин понимает, что отношение к России как к врагу зиждется на двухпартийной системе в США, а это усложняет ситуацию, в плане перспектив её улучшения.
"Кто бы ни победил, сейчас они просто не могут уйти в сторону от этого русофобства", - подчеркнул Песков.
При этом он отметил, что президент отчётливо показывает: "насильно мил не будешь, вы можете относиться к нам, как хотите, но есть определённые темы, которые в наших с вами интересах и в интересах всего земного шара".
Он отметил, то Владимир Путин открыт для диалога и готов обсуждать вопросы, которые традиционно поднимаются в США - контроль над вооружением, обвинения России во вторжении в выборы.
"Давайте об этом говорить. Мы хотим выслушать ваши претензии, на чём они зиждутся, и мы хотим ответить вам, чтобы вы поняли нашу позицию", - объяснил позицию президента Песков.
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