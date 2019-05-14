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"Кто бы ни победил, будет то же самое": Эксперты – о том, что ждать России от второго тура выборов президента Литвы

14 мая 2019, 01:54  •  40 • В мире
В Литве прошел первый тур президентских выборов, в ходе которых ни один из кандидатов не смог одержать победу – ни одному из них избиратели не отдали более 50% голосов. Во второй тур вышли Ингрида Шимоните и Гитинас Науседа. "Кто бы ни победил, будет то же самое", - считают эксперты.
26 мая избиратели снова придут на избирательные участки, чтобы сделать свой окончательный выбор. Кто из лидеров президентской гонки сможет одержать победу и как этот выбор литовцев отразится.
В отличие от Эстонии и Латвии, литовский президент имеет довольно много полномочий, вплоть до законодательной инициативы и даже вето. Кроме того, он же является главнокомандующим Вооруженными силами. Выбирает главу государства народ, а в Эстонии и Латвии – это функция парламента.
Интересно, что перед вторым туром явного фаворита президентской гонки нет. Ингрида Шимоните набрала 29,46% голосов, а ее конкурент Гитанас Науседа — 31,07%. Как мы видим, показатели очень близкие друг у другу, как и политические векторы кандидатов.
Есть ли шанс на улучшение отношений с Россией? По мнению вице-президента Ассоциации российских граждан в Литве Сергея Резника, особых перемен ни во внутренней, ни во внешней политики ждать не стоит, кто бы их кандидатов не победил во втором туре.
"Ничего нового ждать не приходится. Что имеем, то имеем. Кто бы ни победил, будет все то же самое. Отношение к России останется таким же, в том же ключе. Может, немножко мягче будет, а может, нет. Но суть останется та же", - заявил Резник в беседе с телеканалом "360".
Бельгийский политолог Крис Роман тоже придерживается похожего мнения: едва ли новый президент сделает политику Литвы более дружественной в отношении к России.
"Ничего не изменится в лучшую сторону. Русофобии уж точно меньше не будет, а возможно, даже станет больше", — заявил Роман в разговоре с "360".
Немного более оптимистичен в своих прогнозах немецкий политолог Александр Рар, который делает ставку на Науседу. По мнению Рара, этот кандидат будет более прагматичен во внешнеполитических вопросах, а это, конечно, выгоднее для России.
"Это человек бизнеса, он просто не может не понимать, что Россия — это большой рынок, а Литва может стать неким экономическим мостом между Москвой и ЕС", - предположил политолог.
Так же, по мнению Александра Рара, надо учитывать и довольно большую русскую диаспору, которая проживает в Литве. Для них отношения с Россией очень важны, а Науседа такие нюансы сможет понять правильно.
Косвенное подтверждение предположений немецкого политолога можно найти и в высказываниях самого Гитанаса Науседа, который, судя по всему, в Москву с визитом не собирается, однако прерывать связи с Россией тоже не хочет.

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