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"Кто будет отвечать за самосвалы трупов?": Цинизм вранья о Пасхе проявился в Москве в полной мере

16 апреля 2020, 02:10  •  24 • Политика
Первый же день официальной работы пропускной системы в Москве вскрыл пробелы и сырость структуры. Более того, стало ясно, что цинизм вранья о Пасхе и православных службах в Москве проявился в полной мере. "Кто будет отвечать за самосвалы трупов?" – спрашивали некогда неверующие "товарищи", призывая запретить посещения храмов. А теперь первая же проба с пропусками показала, что власти – вероятно, по недосмотру, создали очереди в метро.
Проблему в эфире программы "Царьград. Главное" обсуждали учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и ведущий программы Юрий Пронько. Закрытие храмов - это то, к чему верующих толкали и толкают сначала просто отвлечённые эксперты, а затем и региональные власти. В ряде регионов и вовсе приняли такие решения. Неверующие "товарищи" говорили громко и ярко. Мол, если вы пойдёте в храмы на Пасху, как и сейчас, то сразу подвергнете опасности многих. "Кто будет отвечать за самосвалы трупов?" - это лишь один из примеров провокационных реплик. Но что получилось на выходе?
Пропускная система в Москве себя дискредитировала и показала весь цинизм вранья о Пасхе, по крайней мере, в столице России. Из-за того, что задумка с пропусками не сработала, в метро скопились огромные очереди. В результате люди стояли, подвергая себя опасности без какой бы то ни было социальной дистанции по часу!
"Не в храме (стояли), куда мы благочестиво решили не идти, а вот здесь - в коридоре или в очереди за водкой, - сказал Малофеев, напомнив, что магазины в регионах России не закрыты, а в условиях самоизоляции именно они стали единственной возможностью выйти из дома. - У нас произошла расплата за то, что мы совершенно спокойно отозвались на требования властей - незаконные в конституционном смысле. Да, закон Москвы принят. Да, соответствует порядку. Но я уверен, что если подать иск и будут разбирательства в Конституционном суде, то победу одержать удастся. Потому что свобода ограничивается прямо сейчас. Налицо явно двойные стандарты".
Юрий Пронько согласился: действительно, работают все алкомаркеты, в то же время храмы в работе ограничивают. Более того, когда появились предложения местных властей сократить продажи алкоголя, поскольку люди просто спиваются, "Минпромторг взвыл". Выходит, "в храм не идёте, а в алкомаркет - пожалуйста".
Население сидит в стрессе дома, пусть оно лучше пьёт, - отозвался на реплику Малофеев, предположив, что именно так размышляли чиновники. - Мы настолько неверующее общество! Куда схлынули 20 лет показного стояния в храме у начальства? А теперь алкомаркеты - да, а церковь - нет. Где дела о халатности, раз в метро стояли такие толпы? Если меры не последуют, значит, придётся обращаться от имени Всемирного Русского Народного Собора. Потому что это полное безобразие. Чиновникам сходит с рук всё, что происходит.

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