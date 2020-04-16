"Кто будет отвечать за самосвалы трупов?": Цинизм вранья о Пасхе проявился в Москве в полной мере

Проблему в эфире программы "Царьград. Главное" обсуждали учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и ведущий программы Юрий Пронько. Закрытие храмов - это то, к чему верующих толкали и толкают сначала просто отвлечённые эксперты, а затем и региональные власти. В ряде регионов и вовсе приняли такие решения. Неверующие "товарищи" говорили громко и ярко. Мол, если вы пойдёте в храмы на Пасху, как и сейчас, то сразу подвергнете опасности многих. "Кто будет отвечать за самосвалы трупов?" - это лишь один из примеров провокационных реплик. Но что получилось на выходе?

Пропускная система в Москве себя дискредитировала и показала весь цинизм вранья о Пасхе, по крайней мере, в столице России. Из-за того, что задумка с пропусками не сработала, в метро скопились огромные очереди. В результате люди стояли, подвергая себя опасности без какой бы то ни было социальной дистанции по часу!

"Не в храме (стояли), куда мы благочестиво решили не идти, а вот здесь - в коридоре или в очереди за водкой, - сказал Малофеев, напомнив, что магазины в регионах России не закрыты, а в условиях самоизоляции именно они стали единственной возможностью выйти из дома. - У нас произошла расплата за то, что мы совершенно спокойно отозвались на требования властей - незаконные в конституционном смысле. Да, закон Москвы принят. Да, соответствует порядку. Но я уверен, что если подать иск и будут разбирательства в Конституционном суде, то победу одержать удастся. Потому что свобода ограничивается прямо сейчас. Налицо явно двойные стандарты".

Юрий Пронько согласился: действительно, работают все алкомаркеты, в то же время храмы в работе ограничивают. Более того, когда появились предложения местных властей сократить продажи алкоголя, поскольку люди просто спиваются, "Минпромторг взвыл". Выходит, "в храм не идёте, а в алкомаркет - пожалуйста".