"Кто будет извиняться?": Захарова на примере Болтона указала американцам на их "агрессивные" фейки

В своем Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, как в начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, якобы пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа.

А буквально накануне, напомним, Болтона сняли с его поста.

"У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк?" – вопрошает Захарова. И перечисляет: может быть СМИ, "агрессивно продвигающие дезинформацию"? Или сам Болтон, придумавший этот фейк?

"Ответ очевиден: все, - подытоживает она. - Потому что пора".

"Фейк - это его второе имя, скорее, даже первое", - написал в комментариях про Болтона пользователь Валерий Кульков.

"Никто не извинится, ибо все они (вышеперечисленные) надуты ложным самомнением и исключительностью. Пока не лопнут", - заявляет комментатор Вячеслав Патраков.