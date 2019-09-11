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"Кто будет извиняться?": Захарова на примере Болтона указала американцам на их "агрессивные" фейки
11 сентября 2019, 14:39 • 141 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова на примере уволенного Болтона указала американцам на их "агрессивные" фейки. "Кто будет извиняться?" - задает она резонный вопрос.
В своем Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, как в начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, якобы пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа.
А буквально накануне, напомним, Болтона сняли с его поста.
"У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк?" – вопрошает Захарова. И перечисляет: может быть СМИ, "агрессивно продвигающие дезинформацию"? Или сам Болтон, придумавший этот фейк?
"Ответ очевиден: все, - подытоживает она. - Потому что пора".
"Фейк - это его второе имя, скорее, даже первое", - написал в комментариях про Болтона пользователь Валерий Кульков.
"Никто не извинится, ибо все они (вышеперечисленные) надуты ложным самомнением и исключительностью. Пока не лопнут", - заявляет комментатор Вячеслав Патраков.
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