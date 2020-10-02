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"Кто больше?": В Совфеде пошутили над новыми "антикрымскими" санкциями ЕС

02 октября 2020, 12:15  •  92 • Политика
В Совете Федерации пошутили по поводу расширения списка санкций ЕС против России. Там сравнили введение санкционных мер против строителей Крымского моста с соцсоревнованием - кто больше?
Как стало известно ранее, в новый расширенный санкционный список ЕС попали среди прочих двое граждан РФ и четыре российские компании, принимавшие участие в строительстве Крымского моста.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что никакого влияния эти санкции на Россию не окажут. Постоянное расширение списка и включение в него всё новых имён и организаций он сравнил с социалистическим соревнованием, какие были приняты в Советском Союзе: "Кто больше введёт санкций против России?"
"Вот они и соревнуются", - пошутил Цеков. Он добавил, что страны ЕС в отношении антироссийских санкций выбрали такой путь, с которого уже не могут сойти. Его слова цитирует RT.
Добавим, в новый санкционный список ЕС вошли также граждане Белоруссии. Однако Александра Лукашенко в него не включили: как пояснил Эммануэль Макрон на саммите Евросоюза, с белорусским лидером сначала попытаются наладить диалог.

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