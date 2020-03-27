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"Кстати, у меня коронавирус": Кашлянувшего в супермаркете американца записали в террористы

27 марта 2020, 07:35  •  60 • В мире
В Нью-Джерси мужчине выдвинуто обвинение в терроризме. Он пришёл в супермаркет и кашлянул на кассиршу и добавил: "Кстати, у меня коронавирус". Аналитики уже назвали предстоящий судебный процесс нестандартным и объяснили почему.
Телеканал Fox News рассказал об инциденте, который произошёл в начале марта в США. Человек зашёл в супермаркет и, стоя на кассе, поругался с девушкой за стойкой. Когда словесные аргументы были исчерпаны, он намеренно кашлянул на кассиршу и как бы невзначай добавил: "Кстати, у меня коронавирус".
Заместитель генерального прокурора Нью-Джерси Джеффри Розен сделал вывод, что коронавирус можно включить в юридическую категорию "биологических агентов". Тогда действия мужчины в супермаркете можно квалифицировать как угрозу террористического характера и судить согласно принятым в США законам.
Старший аналитик телеканала Fox News по судебным вопросам судья Эндрю Наполитано пояснил: если бы перепалка между кассиром и покупателем случилась "в обычное время", он бы кашлянул на неё и сказал что-то неприятное, его бы просто обвинили в нападении. Он ведь не нанёс ей повреждений кожи, не ломал кости. Но так как люди панически боятся заразиться коронавирусом, ситуация иная.
"Предпринял ли он намеренные действия, чтобы биологический агент инфицировал другого человека? Ответ нам пока неизвестен, потому что мы не знаем, является ли он носителем", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в американских антитеррористических законах есть нюанс. Для обвинения человек должен совершить как минимум два насильственных действия с целью изменить политику США. Какие намерения были у мужчины в супермаркете, неизвестно, но стороне обвинения собрать доказательную базу будет нелегко.
По мнению Эндрю Наполитано, полиции бы лучше переквалифицировать обвинение в терроризме на обвинение в простом нападении, но мужчину арестовать. Правда, неизвестно, сколько он будет находиться под стражей. Суды в Нью-Джерси закрыты из-за угрозы распространения коронавируса, а потому до момента слушания может пройти много времени. Также эксперт добавил, что дело взял под личный контроль губернатор Мёрфи. Именно он настаивает на обвинении в терроризме, так как в текущей ситуации своими действиями мужчина мог вызвать давку в супермаркете. Тогда бы он нёс ответственность за панику и ущерб, который произошёл бы из-за неё.
"Не поступайте так! Но этот кризис, трагедии, которые мы сейчас переживаем, часто приводят к нестандартным судебным разбирательствам. К судебным преследованиям, о которых вы и помыслить не могли", - подчеркнул Наполитано и заверил, что впереди почти наверняка США ждёт ещё множество подобных случаев.
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