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"Крышак полностью сорвало": На Украине предложили вернуть Крым при помощи народного восстания
27 декабря 2019, 23:24 • 134 • Политика
На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания. "Это пипец! Крышак полностью сорвало", - смеются над очередным "гениальным" планом Киева в соцсетях.
Вернуть Крым обратно в состав Украины можно при помощи народного восстания. С таким предложением выступил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
Полуостров Крым вышел из состава Украины в результате общенародного референдума, на котором больше 90% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. По этой причине "гениальный" план украинского политика вызвал смех пользователей соцсетей.
Фото: скриншот Twitter/@botangidra
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