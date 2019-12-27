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"Крышак полностью сорвало": На Украине предложили вернуть Крым при помощи народного восстания

27 декабря 2019, 23:24  •  134 • Политика
На Украине призвали вернуть Крым с помощью народного восстания. "Это пипец! Крышак полностью сорвало", - смеются над очередным "гениальным" планом Киева в соцсетях.
Вернуть Крым обратно в состав Украины можно при помощи народного восстания. С таким предложением выступил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
"Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание", - заявил он в интервью украинскому каналу "112".
Полуостров Крым вышел из состава Украины в результате общенародного референдума, на котором больше 90% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. По этой причине "гениальный" план украинского политика вызвал смех пользователей соцсетей.
"Это пипец! Крышак полностью сорвало", - пишет в Twitter @botangidra.
"Майданутые в своем репертуаре! Ничего нового!" - отмечает @yaNEstrizhenova.
Фото: скриншот Twitter/@botangidra

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