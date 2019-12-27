"Крышак полностью сорвало": На Украине предложили вернуть Крым при помощи народного восстания

Вернуть Крым обратно в состав Украины можно при помощи народного восстания. С таким предложением выступил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

"Крым будет наш, если мы убедим местных людей поднять там народно-освободительное восстание", - заявил он в интервью украинскому каналу "112".

Полуостров Крым вышел из состава Украины в результате общенародного референдума, на котором больше 90% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. По этой причине "гениальный" план украинского политика вызвал смех пользователей соцсетей.

"Это пипец! Крышак полностью сорвало", - пишет в Twitter @botangidra. "Майданутые в своем репертуаре! Ничего нового!" - отмечает @yaNEstrizhenova.

Фото: скриншот Twitter/@botangidra