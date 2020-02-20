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"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети

20 февраля 2020, 04:09  •  68 • Политика
Сотрудница "Эха Москвы" Карина Орлова, проживающая в США, назвала силовиков "крысами", "ворами" и "садистами". "Кстати, есть такая вещь - "профессиональная солидарность". Думаю, американские полицейские могут наручники на эту даму надеть", - надеются пользователи соцсетей.
Работающая на "Эхе Москвы" Карина Орлова опубликовала в Facebook сообщение, в котором назвала всех силовиков "крысами", "ворами" и "садистами", а также "потенциальными убийцами". На оскорбительный пост обратили внимание пользователи соцсетей.
Друзья, оглянитесь, - каждый 57-й человек, которого вы знаете, крыса, вор, садист, и, вероятно, убийца. Иными словами, силовик, - гласит сообщение девушки в Facebook.
Дама работает на "Эхе Москвы". Спокойно позволяет себе оскорблять огромную группу людей, которая служит в армии, в полиции в спецслужбах. Тех, кто ловит террористов и преступников. Сделайте даму знаменитой, может, информация дойдёт до Следственного комитета, - комментирует её сообщение в Twitter "Голос Мордора".
Девушка живет в США и плевать хотела на наши законы. Но вот про американских копов она вряд ли такое напишет, - добавляет Юлия Витязева.
Кстати, есть такая вещь - "профессиональная солидарность". Думаю, американские полицейские могут наручники на эту даму надеть. Она в вой, а те: "Ты написала: "Полицейские - козлы", какая разница, какой они национальности? У нас и русские работают!", - выражает надежду @VitalyRl.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда "Эхо Москвы" оказывается в скандальной ситуации. В минувшем году на сайте радио превозносили нацистского лётчика, воевавшего против СССР во Второй мировой войне, а также дали платформу военному преступнику и инициатору войны в Южной Осетии - экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock

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