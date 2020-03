"Крыса Поля и жаба Лариса": Милла Йовович на карантине научила дочь русскому языку

Посмотреть эту публикацию в Instagram

My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.‍️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy! Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин‍️ Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!