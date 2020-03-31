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"Крыса Поля и жаба Лариса": Милла Йовович на карантине научила дочь русскому языку

31 марта 2020, 19:35  •  72 • В мире
Американская актриса русского происхождения Милла Йовович похвасталась тем, как её дочь умеет говорить по-русски. Пока в школе карантин, девочка не теряет времени даром - она сама написала на русском сказку про "крысу Полю и жабу Ларису" и прочитала её вслух. Подписчики разразились восторженными комментариями.
Звезда Голливуда 44-летняя Милла Йовович, родившаяся в Киеве, в семье черногорца и русской, неоднократно заявляла в СМИ, что тоже считает себя русской. Со своими дочерьми она старается общаться на русском языке и очень радуется тому, что девочки говорят на нём без акцента.
Это ещё раз подтвердило милое видео, которым недавно поделилась актриса с подписчиками в "Инстаграме". На нём старшая дочь Миллы Эвер Габо читает сказку собственного сочинения - о "крысе Поле и жабе Ларисе", которые живут вместе и устраивают ужин.
Йовович рассказала, что её 12-летняя дочь каждый день в течение карантина читала и писала на русском, и это позволило ей написать целую сказку. Сюжет сказки многодетная мать с юмором назвала "суперглупым и восхитительным" одновременно, а ещё очень весёлым, особенно для русскоговорящих.
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My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.‍️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy! Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин‍️ Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!
Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)
Подписчики не смогли сдержать восторга и завалили похвалами и маму, и дочь. Миллу Йовович поблагодарили за то, что она не забывает о своих корнях, а Эвер Габо досталось немало комплиментов за отсутствие акцента и недюжинную фантазию.
Справка "Царьграда": Ми́лица Богда́новна Йо́вович (англ. Milica Bogdanovna Jovovich; сербохорв. Милица Јововић, Milica Jovović), более известная как Ми́лла Йо́вович (англ. Milla Jovovich), - американская актриса кино и телевидения, музыкант, фотомодель и модельер. Прославилась благодаря фильмам "Возвращение в Голубую лагуну", "Пятый элемент", "Обитель зла", "Хеллбой".
Родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Дед и брат деда Миллы - Богдан и Бранко Йововичи - участвовали в попытке свержения Иосипа Броз Тито. Братья Богдан и Бранко Йововичи с другом прибыли в Киев в начале 1960-х, приплыли в Одессу из Албании на советском теплоходе под видом туристов - они спасались от гнева Иосипа Броз Тито. Отец Богич (Богдан) Йовович, врач из Черногории; мать Галина Логинова русская; советская и американская актриса. Предки по линии матери - уроженцы Тулы.

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