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"Крымскую платформу" в России назвали перформансом

22 августа 2021, 22:05  •  89 • Политика
В МИД России указали, что это украинское мероприятие никак не отразится на международно-правовой реальности, созданной волеизъявлением жителей Крыма.
В МИД России указали, что расценивают "Крымскую платформу" как политический перформанс. Такую оценку мероприятию, организованному Киевом, дал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Он подчеркнул, что само обсуждение никак не повлияет на международно-правовую действительность, которая продиктована волей жителей Крыма. Грушко указал, что гости "Крымской платформы" понимают, что их участие негативно повлияет на отношения Москвы и Брюсселя.
В интервью "Коммерсанту" Грушко добавил, что на общении это скажется негативно. "Те, кто в нём собирается участвовать, прекрасно это понимают", - сказал дипломат.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что серьёзно анализировать предстоящее мероприятие бесполезно, напоминают "Дни.ру".
Она добавила, что согласна с мнением главы МИД России Сергея Лаврова о том, что саммит "Крымской платформы" - это шабаш. По словам дипломата, Киев не хочет слышать и давать слово крымчанам. Более того, украинские власти препятствуют тому, чтобы жители полуострова выражали свою позицию на международных площадках.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдёт в Киеве 23 августа. На нём обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В МИД России указали, что Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы.

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