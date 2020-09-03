|
"Крымский" мост на японский лад: Депутат предложил курильскую альтернативу
03 сентября 2020, 19:50 • 105 • В мире
Депутат Госдумы Александр Шерин в разговоре с Царьградом прокомментировал намерения преемника главы Японии Синдзо Абэ по поводу продолжения переговоров с Россией на предмет мирного договора. Парламентарий подчеркнул, что Курильские острова - неотъемлемая часть нашей страны, однако Токио мог бы подумать об инвестициях в обмен на преференции. К примеру, построить мост на Сахалин за свой счёт.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга подтвердил своё намерение претендовать на пост премьер-министра страны, с которого уходит Синдзо Абэ. По словам Суги, он не намерен менять курс на решение территориальной проблемы и мирный договор с Россией и продолжить переговоры.
Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что диалог на эту тему может быстро закончиться, если Япония продолжит предъявлять территориальные претензии.
"Российская Федерация может сразу обозначить, что это неотъемлемая часть РФ, что этот вопрос не может обсуждаться. Но можно обсуждать, допустим, какие-то свободные экономические зоны на территории Курильских островов для японских компаний с какими-то значительными инвестициями в экономику России", - заявил Шерин в разговоре с Царьградом.
Он предположил, что Япония могла бы за свой счёт построить мост с материка на Сахалин, либо возвести скоростную магистраль по Курильской гряде до Хоккайдо.
"Взамен они бы получили определённые преференции, к примеру. Почему бы и нет? Но при этом это не будет означать возможности для Японии претендовать на наши острова", - заключил Шерин.
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 сентября 2020, 07:20
|
03 сентября 2020, 03:20
|
01 сентября 2020, 22:55
|
28 августа 2020, 06:10
|
27 августа 2020, 22:50
|
31 августа 2020, 13:00
|
28 августа 2020, 23:35