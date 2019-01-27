|
"Крымский сценарий для Венесуэлы": Мадуро предсказали итоги "скандального условия" Европы
27 января 2019, 14:39 • 351 • Политика
Журналист Юлия Витязева назвала ультиматум о внеочередных выборах, который ранее поставили страны Европы действующему президенту Николасу Мадуро, "скандальным условием" и предсказала, какими будут его итоги. "Крымский сценарий для Венесуэлы", - уверена журналистка, сравнивая историю двух республик.
Ранее сразу несколько европейских лидеров почти синхронно поставили действующему лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро условие, что готовы признать самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом республики в том случае, если о выборах в стране не будет объявлено в течение восьми дней.
Журналист Юлия Витязева у себя в Twitter назвала этот ультиматум "скандальным условием" Европы и предсказала его итоги для Мадуро и жителей республики.
"Крымский сценарий для Венесуэлы", - подчеркнула Витязева, напомнив о том, что из-за возвращения Крыма России, причем с согласия жителей полуострова, Евросоюз тем не менее ввел санкции против нашей страны. А теперь, очевидно, о них позабыл, выдвинув Каракасу "крайне скандальное условие".
Напомним, Крым был возвращен в состав РФ в 2014 году после проведенного в республике референдума. 98% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Однако Украина, а вслед за ней и страны Евросоюза, до сих пор отказываются признавать результаты референдума, заявляя об "оккупации" Крыма.
Напомним, ранее в Венесуэле произошла попытка госпереворота. Спикер парламента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру признали в США, Канаде, Грузии и еще ряде стран.
Россия настаивает на легитимности действующего президента Николаса Мадуро, а в Кремле ситуацию в республике назвали "попыткой узурпации власти" и указали на недопустимость вмешательства извне третьих стран в суверенные дела государства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
351
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 января 2019, 02:54
|
25 января 2019, 13:54
|
25 января 2019, 23:39
|
24 января 2019, 14:24
|
24 января 2019, 01:24
|
27 января 2019, 01:24
|
24 января 2019, 14:24