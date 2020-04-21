"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Северного потока - 2"

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода "Северный поток - 2", начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля, а в начале марта сменило курс на Суэц в Египте, куда судно должно было прибыть 25 марта. Необычный манёвр корабля "Академик Черский" прокомментировал эксперт Алексей Анпилогов.

По его мнению, капитан судна старается максимально запутать маршрут, чтобы не попасть под действие иностранных санкций. Манёвры корабля не позволяют с уверенностью заявить, что конечной точкой маршрута являются датские воды, а значит, и нет формальных оснований для того, чтобы наложить на судно ограничительные меры.

С самого февраля невозможно сказать однозначно, что трубоукладчик направляется именно в датские территориальные воды для проведения работ по "Северному потоку - 2". А значит, никаких санкций и претензий к плавсредству применить невозможно, - сказал эксперт в интервью "Политэксперту".

Также он не исключил, что "Академик Черский" собирается навестить один из портов Крыма, чтобы пройти модернизацию и дооснащение. Анпилогов напомнил, что за последние годы Россия обновила и усовершенствовала порты полуострова. То есть "Академик Черский" собирается совершить своеобразный "крымский манёвр".

Эксперт подчеркнул, что Россия может позволить себе не торопиться с укладкой трубы, так как работа над проектом газопровода ни разу не прекращалась. Сейчас достраивается наземная инфраструктура, идёт укладка балластной трубы и другие работы. Поэтому Анпилогов не сомневается, что проект удастся завершить к концу 2020 года.