"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли реакцию украинских СМИ на запуск поездов в Крым

В украинских СМИ написали, что запуску поездов в Крым по мосту через Керченский пролив на самом деле радуются только русские, "прикидывающиеся крымчанами". В частности, об этом пишет украинское издание "Обозреватель".

"Поезд в Крым: радость у русских, прикидывающихся крымчанами", - гласит заголовок материала.

"Если вы не знаете, как выглядит бесконечный сеанс бессмысленного аутотренинга, то заглядывайте иногда в украинские СМИ", - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.

"Истинные севастопольцы и крымчане прям спят и видят, как вернуться обратно к бандеровцам", - иронизирует Сергей Ветерков @veterok0703.

"Перекрытый водоканал в Крым украми и взорванные опоры электроснабжения Крыма опять же украми не дают крымчанам сомневаться, что их ждет на Укре))", - добавляет @ITcrowd7.