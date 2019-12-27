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"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли реакцию украинских СМИ на запуск поездов в Крым

27 декабря 2019, 00:39  •  54 • Политика
Украинские СМИ написали, что по поводу запуска поездов в Крым радуются только "прикидывающиеся крымчанами" русские. "Истинные севастопольцы и крымчане прям спят и видят, как вернуться обратно к бандеровцам", - высмеивают материал в соцсетях.
В украинских СМИ написали, что запуску поездов в Крым по мосту через Керченский пролив на самом деле радуются только русские, "прикидывающиеся крымчанами". В частности, об этом пишет украинское издание "Обозреватель".
"Поезд в Крым: радость у русских, прикидывающихся крымчанами", - гласит заголовок материала.
"Если вы не знаете, как выглядит бесконечный сеанс бессмысленного аутотренинга, то заглядывайте иногда в украинские СМИ", - комментирует в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Истинные севастопольцы и крымчане прям спят и видят, как вернуться обратно к бандеровцам", - иронизирует Сергей Ветерков @veterok0703.
"Перекрытый водоканал в Крым украми и взорванные опоры электроснабжения Крыма опять же украми не дают крымчанам сомневаться, что их ждет на Укре))", - добавляет @ITcrowd7.
Напомним, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту состоялся в понедельник, 23 декабря. А первым пассажиром стал президент России Владимир Путин.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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