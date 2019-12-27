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"Крымчане спят и видят, как вернуться к бандеровцам?": В Сети высмеяли реакцию украинских СМИ на запуск поездов в Крым
27 декабря 2019, 00:39 • 54 • Политика
Украинские СМИ написали, что по поводу запуска поездов в Крым радуются только "прикидывающиеся крымчанами" русские. "Истинные севастопольцы и крымчане прям спят и видят, как вернуться обратно к бандеровцам", - высмеивают материал в соцсетях.
В украинских СМИ написали, что запуску поездов в Крым по мосту через Керченский пролив на самом деле радуются только русские, "прикидывающиеся крымчанами". В частности, об этом пишет украинское издание "Обозреватель".
Напомним, что запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту состоялся в понедельник, 23 декабря. А первым пассажиром стал президент России Владимир Путин.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
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