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"Крымчане ответили так, что лучше не скажешь": Захарова иронично напомнила Зеленскому о "возвращении на Родину"
05 июня 2019, 10:24 • 261 • В мире
Команда нового президента Украины подготовила некую "стратегию по возвращению Крыма". "Крымчане уже ответили так, что лучше не скажешь", - прокомментировала эту информацию официальный представитель МИД России Мария Захарова, заодно напомнив, что "вернуться на Родину" пока захотел только Саакашвили.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель накануне первого зарубежного визита украинского президента заявила, что "Зеленский не забыл про Крым". По ее словам, команда президента подготовила "стратегию по возвращению полуострова", а обсудит Зеленский ее в Брюсселе с представителями НАТО и Евросоюза.
Комментируя эту информацию в беседе с Национальной службой новостей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вопрос принадлежности Крыма в 2014 году полностью закрыли жители полуострова, проголосовав на референдуме.
"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - сказала Захарова.
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