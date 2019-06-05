"Крымчане ответили так, что лучше не скажешь": Захарова иронично напомнила Зеленскому о "возвращении на Родину"

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель накануне первого зарубежного визита украинского президента заявила, что "Зеленский не забыл про Крым". По ее словам, команда президента подготовила "стратегию по возвращению полуострова", а обсудит Зеленский ее в Брюсселе с представителями НАТО и Евросоюза.

Комментируя эту информацию в беседе с Национальной службой новостей, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вопрос принадлежности Крыма в 2014 году полностью закрыли жители полуострова, проголосовав на референдуме.

"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - сказала Захарова.