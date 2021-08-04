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"Крым всегда был русским": В России напомнили Зеленскому историю
04 августа 2021, 20:20 • 152 • Политика
В России напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому историю после его слов о "нашей земле". "Крым всегда был и будет русским", - пишут в Сети.
Так русские интернет-пользователи прокомментировали недавнее высказывание Зеленского о полуострове. Украинский лидер заявил, что Крым - это якобы украинская земля и "он никогда не будет русской территорией". Зеленский также вспомнил, как в детстве отдыхал в Крыму, и отметил, что русские никогда не смогут полюбить данный регион так, как его любят украинцы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что украинская "любовь" уже аукнулась крымчанам транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокадами. А интернет-пользователи напомнили, что Крым всегда был русской землёй. Украине он достался только благодаря Никите Хрущёву, который превысил полномочия, чтобы заручиться поддержкой украинских элит, пишет портал "Народные новости".
Андрей В. также считает, что крымчане всегда были ближе к России, чем к Украине. А Евгений М. предложил украинскому президенту поинтересоваться у крымчан, хотят ли они обратно под крыло Киева.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.
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