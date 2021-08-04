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"Крым всегда был русским": В России напомнили Зеленскому историю

04 августа 2021, 20:20  •  152 • Политика
В России напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому историю после его слов о "нашей земле". "Крым всегда был и будет русским", - пишут в Сети.
Так русские интернет-пользователи прокомментировали недавнее высказывание Зеленского о полуострове. Украинский лидер заявил, что Крым - это якобы украинская земля и "он никогда не будет русской территорией". Зеленский также вспомнил, как в детстве отдыхал в Крыму, и отметил, что русские никогда не смогут полюбить данный регион так, как его любят украинцы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что украинская "любовь" уже аукнулась крымчанам транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокадами. А интернет-пользователи напомнили, что Крым всегда был русской землёй. Украине он достался только благодаря Никите Хрущёву, который превысил полномочия, чтобы заручиться поддержкой украинских элит, пишет портал "Народные новости".
Крым - русская земля, он всегда был ею. И крымчане считали себя русскими. В составе Украины он пробыл всего 23 года, и за это время небратья умудрились сделать из процветающей области какую-то свалку, - отметил Mar Ni.
Андрей В. также считает, что крымчане всегда были ближе к России, чем к Украине. А Евгений М. предложил украинскому президенту поинтересоваться у крымчан, хотят ли они обратно под крыло Киева.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

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