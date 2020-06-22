"Крым всегда был нашим": Путин заявил об отсутствии конфликта

Президент России Владимир Путин в интервью, данном телеканалу "Россия-1", рассказал об отношениях России и Украины. Он подчеркнул, что никакого конфликта не было, мы с Украиной не ссорились, а народ Украины остается братским. Но при этом Крым всегда был российским, а решение присоединиться приняли жители полуострова.

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии - хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям", - подчеркнул президент.

Путин видит один выход из сложившейся ситуации. Он предложил украинцам "просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением". Но с руководством Украины у России взгляды разошлись.

"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - заявил глава государства.