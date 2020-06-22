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"Крым всегда был нашим": Путин заявил об отсутствии конфликта

22 июня 2020, 11:00  •  87 • В мире
Президент России Владимир Путин обозначил своё видение отношений России и Украины. Президент подчеркнул, что наша страна никогда не ссорилась с Украиной. Глава государства заявил об отсутствии конфликта. "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин в интервью, данном телеканалу "Россия-1", рассказал об отношениях России и Украины. Он подчеркнул, что никакого конфликта не было, мы с Украиной не ссорились, а народ Украины остается братским. Но при этом Крым всегда был российским, а решение присоединиться приняли жители полуострова.
"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии - хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям", - подчеркнул президент.
Путин видит один выход из сложившейся ситуации. Он предложил украинцам "просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением". Но с руководством Украины у России взгляды разошлись.
"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - заявил глава государства.

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