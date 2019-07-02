"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик

Киев должен возвращать Крым силовым путем. Об этом заявил бывший глава мифического представительства президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин.

При этом, пояснил украинский политик, дипломатические или экономические методы в данном случае не сработают.

Однако, подчеркнул он, на силовой возврат Крыма у Киева попросту не хватит средств. К тому же иностранные покровители также не помогут материально в решении этой проблемы, пояснил Бабин.

"Вопросы материального обеспечения являются ключевыми, и ни один иностранный или международный фонд их не предоставит", - сказал он в эфире YouTube-канала "Цензор.нет".

Украинский чиновник пояснил, что даже сочиняя планы по возвращению полуострова, без "железа" и "мощной корабельно-катерной группы" украинские власти пока ничего не смогут сделать со сложившимся положением, передает "Утро.ру". А еще армии необходима ПВО, современная разведка и связь, отмечает Бабин.

"Ни одна страна в мире не будет тратить на "деоккупацию" Крыма больше, чем мы, это смешно. Пока мы сами не в состоянии четко определить размер средств, которые будут тратиться на этот вопрос, когда мы выйдем на определенной алгоритм ежемесячной и ежегодной реализации, пока этого не будет – это все фейк", – резюмировал экс-чиновник.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержало воссоединение с нашей страной.