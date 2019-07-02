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"Крым возьмем силой. Деньгами не поможете?" – украинский политик
02 июля 2019, 02:39 • 70 • В мире
Крым можно вернуть в состав Незалежной исключительно силовым путем, заявил экс-глава фейкового "представительства президента Украины в АРК" Борис Бабин. При этом украинский политик по обыкновению тут же заговорил о деньгах. "Вопросы материального обеспечения являются ключевыми, и ни один иностранный или международный фонд их не предоставит", - заметил он.
Киев должен возвращать Крым силовым путем. Об этом заявил бывший глава мифического представительства президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин.
При этом, пояснил украинский политик, дипломатические или экономические методы в данном случае не сработают.
Однако, подчеркнул он, на силовой возврат Крыма у Киева попросту не хватит средств. К тому же иностранные покровители также не помогут материально в решении этой проблемы, пояснил Бабин.
"Вопросы материального обеспечения являются ключевыми, и ни один иностранный или международный фонд их не предоставит", - сказал он в эфире YouTube-канала "Цензор.нет".
Украинский чиновник пояснил, что даже сочиняя планы по возвращению полуострова, без "железа" и "мощной корабельно-катерной группы" украинские власти пока ничего не смогут сделать со сложившимся положением, передает "Утро.ру". А еще армии необходима ПВО, современная разведка и связь, отмечает Бабин.
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержало воссоединение с нашей страной.
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