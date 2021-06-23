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"Крым уже не вернётся": "Шутка" из Киева возмутила украинцев
23 июня 2021, 09:50 • 197 • Политика
"Шутка" секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о ситуации в Крыму возмутила даже украинцев. "Крым уже не вернётся", - констатирует актриса, заслуженный деятель искусств страны Любовь Титаренко.
Ранее Данилов заявил о том, что крымчане получили слишком много воды, о которой так долго просили, и теперь не знают, что с ней делать.
"Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного…" - отметила Любовь Титаренко.
Она добавила, что, вероятно, у Данилова есть семья, дети - "неужели ему дома никто не сказал?".
При этом она добавила, что однажды станет понятным, почему Крым ушёл от Украины.
"Я считаю, что Крым к нам уже не вернётся, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти", - отметила артистка.
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