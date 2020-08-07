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"Крым украинский": Российская певица Глюкоза на камеру умоляла пустить на Украину

07 августа 2020, 22:25  •  12 • Политика
Российской исполнительнице Наталье Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, вновь запретили приезжать на Украину. К слову, беседа украинского представителя с Глюкозой была снята на видео. Певица заявила, что "Крым украинский", и умоляла не ставить штамп, но ей всё равно было отказано...
Из Минска в киевский аэропорт певица Глюкоза прибыла 7 августа. В Борисполе и состоялся тот самый разговор с пограничником. Въезд на Украину Наталье Ионовой снова запрещён. На этот раз - на три года. Объясняя решение о запрете на въезд, пограничник сообщил, что певица ранее принимала участие в вечеринках в Крыму и выступала на полуострове.
Беседа с певицей была снята и опубликована. На камеру Глюкоза заявила, что "Крым украинский". А также добавила, что не была на полуострове с 2013 года. Желание посетить Украину певица объяснила личными целями. Однако в результате пришлось вернуться в Белоруссию.
"Для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее, - говорит Глюкоза в видео. - Крым украинский..."
После короткой беседы пограничник выдаёт певице экземпляр бумаги с запретом на въезд, на что Глюкоза отвечает: "Я просто не понимаю, за что мне отказано..." Но пограничник завершает фразу и ставит штамп.
Предательство - подвиг
верности своим интересам. © pic.twitter.com/AQsBA07XyZ
- Ruslana Boshirova Альянс пианистов (@ValLisitsa) August 7, 2020

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