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"Крым сбежал от бандеровской Украины": Герой Донбасса расставил точки, сказав правду

02 июня 2020, 08:55  •  124 • Политика
Экс-заместитель командующего народным ополчением Донбасса Сергей Здрилюк отверг утверждение, что Россия украла Крым. "Крым сбежал от бандеровской Украины", - расставил все точки над i герой Донбасса.
В интервью Царьграду Здрилюк рассказал, что до "Крымской весны" служил в СБУ (службе безопасности Украины), но потом уволился по принципиальным соображениям. Открыл свой бизнес, стал заниматься СТО и запчастями.
"Крымская весна позвала. Некоторые говорят - Крым украла Россия. Крым не украла Российская Федерация, а Крым сбежал в Российскую Федерацию от бандеровской Украины", - убеждён герой Донбасса.
Он также рассказал, как впервые увиделся с Игорем Стрелковым (Гиркиным). Их познакомил один из сотрудников милиции. Гиркин пригласил Здрилюка в кабинет, побеседовал и пообещал найти его позже. Через несколько дней попросил заниматься вопросами военной контрразведки, потому что было много дезинформации.
"Гиркин - не герой. Совсем", - отметил Сергей Здрилюк.

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