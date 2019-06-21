|
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
21 июня 2019, 09:54 • 156 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в прямом эфире украинского телеканала заявил: "Крым продан". По его словам, именно укропатриоты "лишили" Украину полуострова и не сдержался - перешёл на прямые оскорбления в адрес политиков Незалежной.
На Украине, несмотря на то, что Россия уже давно поставила точку в этом вопросе, всё ещё настойчиво обмусоливают тему "аннексии" Крыма. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович так и вовсе огорошил украинцев в прямом эфире телеканала "112 Украина" своим заявлением о якобы продаже полуострова. Вину за это он возлагает на укропатриотов.
"Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, - заверил парламентарий. - И это требует еще отдельного разговора".
При этом он полагает, что и конфликт в Донбассе должен был завершиться иначе. На этом месте Рабинович не сдержался - перешёл на явные оскорбления украинских политиков, которые ходят по телеканалам и с экранов ТВ заявляют о необходимости отделить регион забором.
"То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, - уверяет парламентарий. - И рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором все, - это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 июня 2019, 23:54
|
16 июня 2019, 21:12
|
20 июня 2019, 11:09
|
17 июня 2019, 01:54
|
18 июня 2019, 03:54
|
19 июня 2019, 09:09
|
19 июня 2019, 09:09