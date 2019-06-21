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"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире

21 июня 2019, 09:54  •  156 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в прямом эфире украинского телеканала заявил: "Крым продан". По его словам, именно укропатриоты "лишили" Украину полуострова и не сдержался - перешёл на прямые оскорбления в адрес политиков Незалежной.
На Украине, несмотря на то, что Россия уже давно поставила точку в этом вопросе, всё ещё настойчиво обмусоливают тему "аннексии" Крыма. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович так и вовсе огорошил украинцев в прямом эфире телеканала "112 Украина" своим заявлением о якобы продаже полуострова. Вину за это он возлагает на укропатриотов.
"Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, - заверил парламентарий. - И это требует еще отдельного разговора".
При этом он полагает, что и конфликт в Донбассе должен был завершиться иначе. На этом месте Рабинович не сдержался - перешёл на явные оскорбления украинских политиков, которые ходят по телеканалам и с экранов ТВ заявляют о необходимости отделить регион забором.
"То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться, - уверяет парламентарий. - И рассказы о том многих политиков, которые сюда приходят и говорят, что надо отделить забором все, - это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты".

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