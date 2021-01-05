"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова

В Крыму на 65-м году жизни скончался глава МЧС полуострова Сергей Шахов. Он умер в госпитале для больных коронавирусной инфекцией. Произошедшее прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Прежде всего он отметил, что глубоко потрясён преждевременной кончиной своего верного друга и надёжного соратника. Аксёнов отметил, что Шахов был важным звеном команды крымского правительства.

Потрясён печальным известием о преждевременной кончине министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Николаевича Шахова. Это невосполнимая утрата для всех нас,

- написал глава Крыма на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Аксёнов подчеркнул, что ушедший из жизни глава МЧС Крыма заслуживает глубочайшего уважения. Он внёс неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма, добавил глава региона.

Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом,

- отметил Сергей Аксёнов.

Глава Крыма выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Шахова.

Светлая память о нём и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!

- подытожил Аксёнов.