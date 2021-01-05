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"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
05 января 2021, 02:10 • 23 • Политика
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для больных COVID-19. "Это невосполнимая утрата для всех нас", - прокомментировал потрясённый глава Крыма.
В Крыму на 65-м году жизни скончался глава МЧС полуострова Сергей Шахов. Он умер в госпитале для больных коронавирусной инфекцией. Произошедшее прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Прежде всего он отметил, что глубоко потрясён преждевременной кончиной своего верного друга и надёжного соратника. Аксёнов отметил, что Шахов был важным звеном команды крымского правительства.
- написал глава Крыма на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Аксёнов подчеркнул, что ушедший из жизни глава МЧС Крыма заслуживает глубочайшего уважения. Он внёс неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма, добавил глава региона.
- отметил Сергей Аксёнов.
Глава Крыма выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Шахова.
- подытожил Аксёнов.
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