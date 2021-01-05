Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз...
Главная / Политика

"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова

05 января 2021, 02:10  •  23 • Политика
Глава МЧС Крыма умер в госпитале для больных COVID-19. "Это невосполнимая утрата для всех нас", - прокомментировал потрясённый глава Крыма.
В Крыму на 65-м году жизни скончался глава МЧС полуострова Сергей Шахов. Он умер в госпитале для больных коронавирусной инфекцией. Произошедшее прокомментировал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Прежде всего он отметил, что глубоко потрясён преждевременной кончиной своего верного друга и надёжного соратника. Аксёнов отметил, что Шахов был важным звеном команды крымского правительства.
Потрясён печальным известием о преждевременной кончине министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Николаевича Шахова. Это невосполнимая утрата для всех нас,
- написал глава Крыма на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Аксёнов подчеркнул, что ушедший из жизни глава МЧС Крыма заслуживает глубочайшего уважения. Он внёс неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма, добавил глава региона.
Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом,
- отметил Сергей Аксёнов.
Глава Крыма выразил искренние соболезнования родным и близким Сергея Шахова.
Светлая память о нём и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!
- подытожил Аксёнов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
04 января 2021, 20:40
"Украине нет смысла рассчитывать на Крым": Гордон согласился пострадать ради России
04 января 2021, 22:30
Незамедлительно: Команда Байдена намерена договориться с Россией
04 января 2021, 22:30
Интеллигентно - нонсенс, по-простому - дурь: Баранец поставил "диагноз" Помпео за русскую армию
04 января 2021, 20:40
Европа нащупала слабость Вашингтона? США получили из Лондона "сигнал" по Ассанжу - профессор
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
05 января 2021, 00:20
"Жёсткое регулирование становится нормой": Пушков призвал поучиться у ЕС борьбе с Google
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
02 января 2021, 17:20
Марш Бандеры: В Киеве публично призывали убивать русских
03 января 2021, 01:35
"У них нет днища, понимаете?": На Украине раскопали могилу легендарного русского разведчика
01 января 2021, 03:45
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине нанесут... из Ярославля - Sohu
30 декабря 2020, 07:45
Россия нанесла удар по военному бюджету США. Всё начнётся с 10 января - экономист
02 января 2021, 13:40
Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мнения экспертов
03 января 2021, 14:25
"Отец, дочь, мать и сын" больше не называть: Новые обозначения людей в США взбесили американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.