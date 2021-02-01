"Крым отдать, перемен подать!": Протест 31 января в лицах

Автор:

Александр Гришин

Ах, какие сказочки! Ах, какие сказочники! Корреспонденты Царьграда задали участникам протестов несколько простых, "наивных" и в чём-то провокационных вопросов, чтобы выяснить, какое оно, политическое лицо нынешней "борьбы с режимом".

Напомним, ещё на прошлой неделе на аналогичные вопросы, которые задавались и журналистами других СМИ, были нередки ответы, что Навального уволили из правительства (и не иначе, как с должности министра), когда он выступил против коррупции, что известного политического блогера сняли с должности губернатора Калужской области (и при нём она процветала, а потом, естественно, захирела). Назывались и иные фантастические должности и рабочие места учредителя фабрики лозоплетения. Среди них не было разве что ночного сторожа в зоопарке и члена отряда космонавтов. Впрочем, они бы имели такое же отношение к реальности, как и вышеназванные, то есть никакого.

На этот раз вопросы были гораздо сложнее. Например, о том, что респонденты знают о политической и экономической программе Навального. Или даже вводящие интервьюируемого в откровенной ступор: "А вы чего хотите? А вы зачем (почему) вышли?"

Много из ларца, одинаковы с лица

Вот, например, две девушки.

– А вы за Навального?

– Да. Ну как? Мы не за Нвального. Мы не за тех и не за других.

– А чего вы хотите?

– Чтобы спокойно было, а не так, как сейчас.

Спрашивается, а вышли-то тогда зачем? Чтобы спокойно было, надо дома сидеть.

Видео: vk.com/wall

Или вот молодой человек. Пришёл "протестовать, митинговать" вместе с друзьями.

– А против чего?

– Против всего.

– А что послужило причиной выхода людей?

– Накипело.

– Что накипело-то?

Видео: vk.com/wall

Пауза, пожимание плечами…

– В общем.

А вот Дмитрий. Вышел не только за Навального, а за свободу всех политических заключённых. Язык подвешен весьма неплохо, да и годиков явно за 30. С программой Навального, как говорит, хорошо знаком, но почему-то согласен с нашим корреспондентом, что Навальный обещал "вернуть Крым Украине" в случае прихода к власти, хотя такого обещания "берлинский гость" не давал.

Женщина средних лет пришла не из-за Навального, а ради людей, которым не дают жить, не дают работать, поэтому "просто против власти".

Видео: vk.com/wall

Девушка Анна не поддерживает Алексея Навального, но против наличия политзаключённых, программы Навального не знает, но готова вернуть Крым Украине, хотя политикой не интересуется.

Господа-товарищи, тут есть кто-нибудь, кто вышел на протест именно за Навального? Ау! Отзовитесь! А в ответ – тишина…

Отличный от других

А вот Алексей – с женским платком, собранным и изящно завязанным на лице на манер маски, похожий на Мальвину цветом своего волосяного покрова на голове и кокетливой серёжкой в ухе. Алексей "жаждет перемен" и "лучшей жизни", а ещё считает Крым украинским.

– Я родился при Путине и не собираюсь при нём умирать, – откровенничает Алексей. – Это полнейший произвол власти, который у нас происходит, мёртвая демократия.

– По-вашему, Навальный даст демократию "живую"?

– Я не сторонник Алексея Навального, я преследую свои политическую цели, но, на мой взгляд, при власти Навального будут возможности.

– А у него есть экономическая, политическая программа?

– Политическая позиция Навального мне совсем не ясна. В прошлом он был националистом, от чего позже отрёкся. У него есть демократическая повестка и либеральная повестка.

– То есть вместо Путина придёт такой кот в мешке?

– К сожалению, да. Но я полагаю, что будет несколько лучше и хотя бы начнётся какая-то политическая борьба в России.

Видео: vk.com/wall

– А вы последний фильм Навального смотрели?

– Про "дворец Путина"? Да.

– А факты перепроверяли?

– Нет. Но я к его расследованиям отношусь критически, поскольку это вторжение в частную жизнь, да и некоторые факты, мягко говоря, сомнительны.

Ну вот, хоть один признался честно, что ничего не перепроверял. Просто по той причине, что не очень верит и так. Остальные же, кто отвечал на этот вопрос, врали на голубом глазу, что перепроверили всё до последнего нюанса.

От сумы и от тюрьмы

Диалоги в автозаке, куда угодил и наш корреспондент, просто шикарны и выходят уже на какой-то философский уровень.

– А вы за Навального?

– А кто это такой?

– А вы?

– Нет, я за свободу. Свободу личности.

– Это митинги, они не для какого-то действия, а для знакомства. Чтобы мы могли друг с другом познакомиться. Пешеходы там с автомобилистами.

– А я вот до конца со своим отношением к происходящему так и не определился. Я очень не хочу, чтобы у нас было, как на Украине. Там они вышли на майдан, а их потом просто кинули. И что-то мне подсказывает, что нас тоже кинут. Даже если всё получится.

– Да кто нас кинет? Это перемены, которые работают на коротком сроке. Если во время этих перемен сформировать какую-то правовую базу, систему, которая начнёт работать, потому что у нас нет сейчас системы. Судебную там.

Робкий росток разума более старшего задержанного бескомпромиссно глушится апломбом необразованного, затвердившего стереотипы мальца, совершенно не способного к критическому мышлению.

Успокойтесь, ребятки, вас действительно не кинут. Знаете, почему? Потому что у вас ничего не получится. Так что кинуть вы можете только сами себя, идя послушными баранами по маршруту митинг – автозак – ОВД.