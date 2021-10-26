"Крым ограбили": Канделаки призвала обжаловать решение Амстердама по скифскому золоту

Известная телеведущая Тина Канделаки призвала обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама в отношении скифского золота, которое якобы принадлежит Украине. Она заявила: "Крым ограбили".

Так журналистка отреагировала на решение суда Нидерландов, который постановил "вернуть украинскому народу" музейную коллекцию скифского золота. Речь идёт почти о 2 тыс. экспонатов стоимостью в 3 млн евро, которые ранее были временно предоставлены Амстердаму крымскими музеями для проведения выставок.

Во вторник суд Амстердама постановил вернуть "украинскому народу" всю крымскую коллекцию. Ситуацию уже успел прокомментировать президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что сначала Киев "вернёт" скифское золото, а потом и Крым.

Тина Канделаки назвала решение нидерландского суда грабительским.

Могли ли крымские музеи, передавшие свои коллекции скифского золота для выставки в Амстердаме в 2014 году, представить, что их фактически ограбят? Все предметы были найдены на территории Крыма,

- пишет она в Telegram.



Скриншот:Telegram/Тина Канделаки Скриншот:Telegram/Тина Канделаки

Телеведущая полагает, что Крым обжалует данный вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Журналистка Юлия Витязева в свою очередь предположила, что украинские чиновники моментально разворуют скифское золото, как только оно пересечёт границу.

Скриншот:Telegram/Юлия Витязева

Напомним, Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.