Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявле...
«На стороне тёмных сил»: почему демократы обвиняют Трампа в разжигании расовой н...
Радиация в Северодвинске и президентские войны в Киргизии (Telegram. Обзор)
«Наблюдательный плацдарм»: зачем Вашингтон развивает стратегическое сотрудничест...
Главная / В мире

"Крым не вернется даже после ухода Путина": Депутат Рады увидел "войну" с Россией

09 августа 2019, 10:24  •  146 • В мире
Подтвердить заявления о том, что в Донбассе Украина воюет с Россией, не получается, зато точно известно, о "военных действиях", которые ведет Москва в Крыму, считает Олег Волошин. При этом депутат признал, что вернуть полуостров уже никогда не удастся, даже в том случае, если "уйдет Путин".
С такими заявлениями депутат нового созыва Рады от партии "Оппозиционный блок – За жизнь", бывший пресс-атташе посольства Украины в России, экс-директор департамента информационной политики МИД Украины выступил в эфире украинского телеканала "112 Украина".
По его словам, даже украинский Генштаб так и не смог предоставить реальных подтверждений того, что в ситуации в Донбассе действительно виновата Россия. Зато Крым – это уже совсем другая ситуация, считает политолог Волошин.
"Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором", - отметил Волошин, напомнив, что на полуострове развеваются российские флаги, стоят российские войска, а сама территория включена в состав Российской Федерации.
По мнению Волошина, Киеву надо переходить к переговорам с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Самое лучшее будет, если Зеленский лично посетит Луганск, ведь его туда даже приглашали. И вот там президент Украины может сам пообщаться с местными жителями и узнать, как можно погасить конфликт.
Иначе обстоят дела с Крымом. С одной стороны, Волошин считает, что в Крыму "Россия воюет с Украиной", с другой - говорит, что вернуть полуостров, скорее всего, не получится никогда, пусть даже и Путина не будет. По его словам, "это понимают даже американцы", которые говорят: "Вы же понимаете, что все, не войну же атомную развязывать из-за Крыма".
Вернуть полуостров Украине не позволят не только российские власти, но и граждане России.
"Подавляющее большинство граждан России на любом референдуме скажут, что они считают Крым Россией и отдавать его не собираются", - резюмировал Олег Волошин.
Высказывают на Украине и другие мнения, причем более чем радикальные. К примеру, в статье, которую опубликовало украинское издание "Корреспондент", утверждается, что "миру необходим проект по расчленению России" – ни больше ни меньше.
Так автор материала ответил на слова российского депутата Владимира Джабарова, заявившего, что Крым будет вновь украинским, только если вдруг перестанет существовать сама Россия.
Однако украинское издание считает, что этого момента "не надо дожидаться", а надо начинать действовать, "катализировав процесс распада".
"Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен", - требует автор материала, опубликованного изданием.
И это просто "необходимо", поскольку "Россия несет в себе угрозу миру", заключает журналист.
Как мы помним, это далеко не первый подобный план по "разрушению", "расчленению" и "уничтожению" России. Однако привести такие "планы" в действие едва ли кто-то из авторов таких планов рискнет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
09 августа 2019, 03:39
«На стороне тёмных сил»: почему демократы обвиняют Трампа в разжигании расовой ненависти
09 августа 2019, 00:39
Эрдоган доказал, что Турция не смирилась с потерей Крыма
09 августа 2019, 10:09
Имперские облигации: во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
09 августа 2019, 10:24
NYT: Крупнейшие банки Уолл-стрит сливали конгрессу данные о связях Трампа с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2019, 00:39
Русский сторожевой корабль "взял на мушку" эсминец ВМС США Porter в Чёрном ...
09 августа 2019, 07:09
Встретились, расцеловались, но что-то пошло не так: Зеленский не подписал заявление с...
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
09 августа 2019, 03:54
"Прощай, страшное недоразумение": В центре Киева демонтировали арт-объект &...
09 августа 2019, 00:39
"Троянский конь" пришёл в Россию через пожары, а после заберут ядерное оруж...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2019, 21:52
Пyтин медлит. В 2021-м году грядут кардинальные изменения
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
08 августа 2019, 01:54
Дубль дня: Эрдоган назвал Крым украинским и… одёрнул Зеленского в речи против России
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
03 августа 2019, 21:09
Рейтинг президента падает. Почему народ не верит Путину?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.