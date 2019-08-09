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"Крым не вернется даже после ухода Путина": Депутат Рады увидел "войну" с Россией
09 августа 2019, 10:24 • 146 • В мире
Подтвердить заявления о том, что в Донбассе Украина воюет с Россией, не получается, зато точно известно, о "военных действиях", которые ведет Москва в Крыму, считает Олег Волошин. При этом депутат признал, что вернуть полуостров уже никогда не удастся, даже в том случае, если "уйдет Путин".
С такими заявлениями депутат нового созыва Рады от партии "Оппозиционный блок – За жизнь", бывший пресс-атташе посольства Украины в России, экс-директор департамента информационной политики МИД Украины выступил в эфире украинского телеканала "112 Украина".
По его словам, даже украинский Генштаб так и не смог предоставить реальных подтверждений того, что в ситуации в Донбассе действительно виновата Россия. Зато Крым – это уже совсем другая ситуация, считает политолог Волошин.
По мнению Волошина, Киеву надо переходить к переговорам с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Самое лучшее будет, если Зеленский лично посетит Луганск, ведь его туда даже приглашали. И вот там президент Украины может сам пообщаться с местными жителями и узнать, как можно погасить конфликт.
Иначе обстоят дела с Крымом. С одной стороны, Волошин считает, что в Крыму "Россия воюет с Украиной", с другой - говорит, что вернуть полуостров, скорее всего, не получится никогда, пусть даже и Путина не будет. По его словам, "это понимают даже американцы", которые говорят: "Вы же понимаете, что все, не войну же атомную развязывать из-за Крыма".
Вернуть полуостров Украине не позволят не только российские власти, но и граждане России.
Высказывают на Украине и другие мнения, причем более чем радикальные. К примеру, в статье, которую опубликовало украинское издание "Корреспондент", утверждается, что "миру необходим проект по расчленению России" – ни больше ни меньше.
Так автор материала ответил на слова российского депутата Владимира Джабарова, заявившего, что Крым будет вновь украинским, только если вдруг перестанет существовать сама Россия.
Однако украинское издание считает, что этого момента "не надо дожидаться", а надо начинать действовать, "катализировав процесс распада".
И это просто "необходимо", поскольку "Россия несет в себе угрозу миру", заключает журналист.
Как мы помним, это далеко не первый подобный план по "разрушению", "расчленению" и "уничтожению" России. Однако привести такие "планы" в действие едва ли кто-то из авторов таких планов рискнет.
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