"Крым не вернется даже после ухода Путина": Депутат Рады увидел "войну" с Россией

С такими заявлениями депутат нового созыва Рады от партии "Оппозиционный блок – За жизнь", бывший пресс-атташе посольства Украины в России, экс-директор департамента информационной политики МИД Украины выступил в эфире украинского телеканала "112 Украина".

По его словам, даже украинский Генштаб так и не смог предоставить реальных подтверждений того, что в ситуации в Донбассе действительно виновата Россия. Зато Крым – это уже совсем другая ситуация, считает политолог Волошин.

"Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то вопрос на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором", - отметил Волошин, напомнив, что на полуострове развеваются российские флаги, стоят российские войска, а сама территория включена в состав Российской Федерации.

По мнению Волошина, Киеву надо переходить к переговорам с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Самое лучшее будет, если Зеленский лично посетит Луганск, ведь его туда даже приглашали. И вот там президент Украины может сам пообщаться с местными жителями и узнать, как можно погасить конфликт.

Иначе обстоят дела с Крымом. С одной стороны, Волошин считает, что в Крыму "Россия воюет с Украиной", с другой - говорит, что вернуть полуостров, скорее всего, не получится никогда, пусть даже и Путина не будет. По его словам, "это понимают даже американцы", которые говорят: "Вы же понимаете, что все, не войну же атомную развязывать из-за Крыма".

Вернуть полуостров Украине не позволят не только российские власти, но и граждане России.

"Подавляющее большинство граждан России на любом референдуме скажут, что они считают Крым Россией и отдавать его не собираются", - резюмировал Олег Волошин.

Высказывают на Украине и другие мнения, причем более чем радикальные. К примеру, в статье, которую опубликовало украинское издание "Корреспондент", утверждается, что "миру необходим проект по расчленению России" – ни больше ни меньше.

Так автор материала ответил на слова российского депутата Владимира Джабарова, заявившего, что Крым будет вновь украинским, только если вдруг перестанет существовать сама Россия.

Однако украинское издание считает, что этого момента "не надо дожидаться", а надо начинать действовать, "катализировав процесс распада".

"Не нужно ждать, пока взорвутся все склады с боеприпасами, потонут все подводные лодки, рухнут все бомбардировщики, сгорят все леса и будут затоплены все деревни. Процесс должен быть ускорен", - требует автор материала, опубликованного изданием.

И это просто "необходимо", поскольку "Россия несет в себе угрозу миру", заключает журналист.

Как мы помним, это далеко не первый подобный план по "разрушению", "расчленению" и "уничтожению" России. Однако привести такие "планы" в действие едва ли кто-то из авторов таких планов рискнет.