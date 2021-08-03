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"Крым не ваш": Главным аргументом Зеленского стал песочек на зубах
03 августа 2021, 14:05 • 150 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил "Крым не ваш", обращаясь к России, а также добавил, что русские неправильно любят полуостров. Главным аргументом Зеленского удивительным образом стал песочек на зубах.
В эфире телеканала "Дом" Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России. Кроме того, президент Украины согласился со своим собеседником в том, что русские якобы блокируют все контакты украинцев с Крымом. Вероятно, он не знает, каков поток украинских туристов в Крым? Как бы там ни было, по версии Зеленского, русские не умеют любить Крым так, как украинцы:
"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут", - сказал Владимир Зеленский.
Дальнейшая аргументация была... назовём её милой. Зеленский признался в любви к Крыму, говоря о песочке на зубах:
В завершение Зеленский ещё раз заявил, что Крым не станет русской территорией никогда. "Это невозможно", - сказал Зеленский. Однако не стал останавливаться на том, почему украинская власть начала блокаду любимого Крыма, оставив, по всей видимости, любимых людей без воды и электричества...
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году, когда в ходе всенародного референдума абсолютное большинство жителей проголосовали за восстановление исторической справедливости. Крым всегда был русской землёй, на что и указали сами крымчане.
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