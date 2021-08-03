"Крым не ваш": Главным аргументом Зеленского стал песочек на зубах

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил "Крым не ваш", обращаясь к России, а также добавил, что русские неправильно любят полуостров. Главным аргументом Зеленского удивительным образом стал песочек на зубах.

В эфире телеканала "Дом" Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России. Кроме того, президент Украины согласился со своим собеседником в том, что русские якобы блокируют все контакты украинцев с Крымом. Вероятно, он не знает, каков поток украинских туристов в Крым? Как бы там ни было, по версии Зеленского, русские не умеют любить Крым так, как украинцы:

"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут", - сказал Владимир Зеленский.

Дальнейшая аргументация была... назовём её милой. Зеленский признался в любви к Крыму, говоря о песочке на зубах:

Любишь? Ты - украинец. Не любишь? Ты - путешественник, гость, - сказал Зеленский. - Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - детство, для тебя эти ропаны, они - вкус. И я когда кушаю эти ропаны, я ищу: "а где там песочек?" Потому что в детстве было так - на зуба".

В завершение Зеленский ещё раз заявил, что Крым не станет русской территорией никогда. "Это невозможно", - сказал Зеленский. Однако не стал останавливаться на том, почему украинская власть начала блокаду любимого Крыма, оставив, по всей видимости, любимых людей без воды и электричества...

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году, когда в ходе всенародного референдума абсолютное большинство жителей проголосовали за восстановление исторической справедливости. Крым всегда был русской землёй, на что и указали сами крымчане.