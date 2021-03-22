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"Крым наш, но не совсем": Кто сдаёт полуостров изнутри? "Предателю" задали прямой вопрос

22 марта 2021, 13:10  •  393 • Политика
"Крым наш, но не совсем", - заметил Андрей Перла. Он рассказал, кто сдаёт полуостров изнутри. "Предателю" задали прямой вопрос о деятельности на территории республики.
Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла в своей статье, посвящённой 7-летней годовщине возвращения Крыма в состав России, упомянул и о некоторых проблемах, с которыми по-прежнему вынужден жить полуостров.
Автор публикации заметил, что о судьбоносном решении 2014 года, которое крымчане приняли в ходе референдума почти единогласно, сегодня не жалеет практически никто.
Это и понятно, поскольку перемены налицо: в республике ремонтируются дороги, уровень коррупции снизился, зарплаты и пенсии выросли.
Однако нельзя не сказать и о некоторых трудностях, которые ещё предстоит устранить, добавил Перла. Он обратил внимание, что, похоже, не все представители российской элиты рады воссоединению Крыма и РФ.
Эксперт указал на странную позицию главы Сбера Германа Грефа. Главный банк страны до сих пор не имеет отделений на территории полуострова. Выходит, что "Крым наш, но не совсем", отметил автор статьи.
Когда банкира прямо спросили о причинах такой ситуации, он прикрылся угрозой западных санкций: "Это не вопрос моего желания или нежелания".
Так, он заявлял ещё в 2017 году, но с тех пор ничего не изменилось. По мнению автора статьи, однако, эта отговорка Грефа очень лукавая.
Он заметил, что если бы банкир так боялся санкций, то не развивал бы свой бизнес на территории полуострова. Речь, например, об элитном санатории "Мрия" у посёлка Симеиз.
Бизнес Сбера в Крыму есть, а отделений банков, работающих во всей остальной России, в Крыму нет, - констатировал Перла.

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