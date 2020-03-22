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"Крым наш, а чей шнур?" Чичерина собрала сотни правильных ответов после скандальной реплики Шнурова

22 марта 2020, 16:35  •  127 • Политика
Юлия Чичерина собрала сотни правильных ответов после скандальной реплики Сергея Шнурова о Крыме. "Крым наш, а чей шнур?" - спросила певица. Комментарии всё множатся...
Музыкант Сергей Шнуров пришёл на радио "Комсомольская правда" на эфир к ведущей Тине Канделаки. Во время блицопроса у лидера группы "Ленинград" возникла заминка. Над вопросом "Крым - наш?" музыкант размышлял около десяти секунд, а затем ответил: "Поживём - увидим".
Также Шнуров представил свои взгляды на политику. Он заявил, что президент Владимир Путин "был красавчиком до того момента, как пошёл в политику", а оппозиционер Алексей Навальный "не жулик, а ловкий предприниматель, у него очень сложный бизнес, опасный, но ему удаётся". Также Шнуров безапелляционно заявил, что украинцы для нас друзья "больше, чем сирийцы". Пенсионную реформу музыкант оценивает негативно, но почему-то считает, что пенсионеры этим довольны. Кроме того, Донбасс, по версии Шнурова, - это украинская земля.
Юлия Чичерина не стала в деталях комментировать реплику Шнурова. Лишь задала короткий вопрос: "Крым наш, а чей шнур?" Так певица открыла большой "портал", собирая самые разные ответы. Были и в поддержку Шнурова, но всё чаще критического толка.
"Он уже не шнур. Шнурок..." - написал @gorodovoy1975.
"Юленька, "шнур" пробит и подходит только к евророзеткам. Будь умницей. Респект тебе", - добавил @VOWuikNNg9Uv9Ub.
"Шнур ничей. Дворняга, которая без родины и чести", - считает @malosolov.
"В Крым этого хмыря не пускать. Пущай у Куев едет попеть!" - полагает @Burvod20.
В общей сложности, под постом более 350 ответов на вопрос. Кстати, Чичерина сделала свою запись в ходе визита в Крым, в том числе, показывая солдат империи.
Фото: twitter.com/chicheriyna.
Добавим, в том числе, о крымском вопросе, русской весне и украинской повестке учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев говорил в интервью с писателем Захаром Прилепиным в рамках авторской передачи "Русская мечта".

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