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"Крым, Донбасс и Киев были, есть и останутся русскими": Комика Зеленского поставили на место

05 августа 2021, 17:25  •  163 • Политика
Владимир Зеленский в очередной раз опозорился, заявив, что Крым и Донбасс "никогда не будут русской территорией", и предложив тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в её состав, "искать себе место в России".
Известный комик из днепропетровского Кривого Рога, ныне играющий роль президента Украины, в погоне за поддержкой своих западных кураторов и украинских националистов выдал очередной русофобский перл. К слову, на своём родном русском языке. На этот раз Владимир Зеленский в очередной раз высказался о Донбассе и Крыме, которые, по словам актёра, "никогда не будут русскими":
"Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы - русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией".
Эксперты Царьграда уверены: Зеленский, когда-то игравший роль учителя истории, мог бы знать о Крыме чуть больше, чем вкус рапанов. Так, по словам руководителя идеологического отдела телеканала Царьград:
"Зеленскому не помешало бы прочесть и о древнерусском княжестве на территории Древней Тавриды. И о том, как Императрица Екатерина Великая освобождала эти земли от Крымского ханства, веками совершавшего набеги на Русскую землю ради захвата русских рабов и торговли ими. И, конечно же, про Первую и Вторую обороны города-героя Севастополя. Города, обильно политого русской кровью. И пожалуй, самого русского города на всей Земле. В очередной раз доказавшего это всему миру в 2014 году".
В свою очередь, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в комментарии Царьграду очень жёстко отреагировал на слова Зеленского о том, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в её состав, предложил "искать себе место в России":
"Донбасс был русским, сейчас русский и русским будет оставаться. А господин Зеленский - просто дешёвое трепло. Человек, который, на самом деле, не располагает на той территории, на которой расположен Киев и так называемая Украина, никакой реальной властью. Поэтому в качестве имитации политической активности он совершает разного рода заявления. Большей или меньшей степени агрессивности... От очень миролюбивых в своё время заявлений, которые делались в начале его политической карьеры, когда за него голосовало население так называемой Украины, перешёл к откровенно агрессивным заявлениям. Но что тогда это был пустой трёп, так и сейчас это всего лишь пустой трёп".
При этом Михаил Тюренков, соглашаясь с Александром Бородаем, эмоционально добавил: "Не днепропетровским комикам, не шулерам с одесского привоза и не потомкам эсэсовцев из дивизии "Галичина" рассуждать о принадлежности Крыма и Донбасса. Ответ на этот вопрос давно дала русская история. И сам народ Крымского полуострова и народных республик Донбасса, которые были, есть и останутся русскими".
Более того, официальные представители самих народных республик Донбасса отмечают, что русскими являются не только Крым, Донбасс и Новороссия. Практически вся так называемая Украина - это русская земля. Именно это в комментарии Царьграду особо подчеркнул первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов:
"Комментировать Зеленского - это то же самое, что комментировать слова душевнобольного человека. Но могу сказать ремарку от себя. Первое. Я, как человек с Киева, с Киевщины, могу сказать, что не только Донбасс, но и Киев - это русский город, всегда им был и всегда им будет. Просто так сложилось, что окраина России, которую потом назвали Украиной, часто попадала под нашествия врагов из Запада и периодически находилась в оккупации. Но это всегда было временно. Поэтому не только Донбасс и Крым - это русская земля и русские люди, а и Киев в том числе. Пусть он об этом не забывает. И я думаю, коренные киевляне тоже об этом не забывают".

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