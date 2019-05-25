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"Крым был пасынком": Пушков перевёл с дипломатического языка признание украинского генерала
25 мая 2019, 14:24 • 54 • Политика
Сенатор Алексей Пушков перевёл признание украинского генерала, нового главу Генштаба Руслана Хомчака. "Крым был пасынком", - написал он в твиттере, констатируя прозрение Киева по поводу принадлежности полуострова.
Новый начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в интервью украинскому СМИ признался, что задолго до референдума 2014 года он не признавал Крым украинским. "Я себя спрашивал, я на Украине? Я не понимал, где я", - описал генерал свои ощущения от отдыха на полуострове, возмущаясь экономической деградацией региона.
Сенатор Алексей Пушков в твиттере перевёл слова генерала с дипломатического на общепринятый язык. "Крым ничем не обязан Украине, и был ее пасынком - вот что признал Хомчак", - пояснил политик.
Он отметил, что Хомчак, испытавший шок от Крыма в 2010 году, возможно, забыл о том, что к тому времени полуостров уже почти 20 лет находился в подчинении Киева — и не получал ни гривны на развитие.
В течение всего "украинского" периода Крым не развивался, а Киев фактически занимался его разграблением, подтвердил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, это, "наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду "о том, как украинское руководство относилось к Крыму".
Фото: твиттер/@Alexey_Pushkov
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