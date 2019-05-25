"Крым был пасынком": Пушков перевёл с дипломатического языка признание украинского генерала

Новый начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в интервью украинскому СМИ признался, что задолго до референдума 2014 года он не признавал Крым украинским. "Я себя спрашивал, я на Украине? Я не понимал, где я", - описал генерал свои ощущения от отдыха на полуострове, возмущаясь экономической деградацией региона.

Сенатор Алексей Пушков в твиттере перевёл слова генерала с дипломатического на общепринятый язык. "Крым ничем не обязан Украине, и был ее пасынком - вот что признал Хомчак", - пояснил политик.

Он отметил, что Хомчак, испытавший шок от Крыма в 2010 году, возможно, забыл о том, что к тому времени полуостров уже почти 20 лет находился в подчинении Киева — и не получал ни гривны на развитие.

В течение всего "украинского" периода Крым не развивался, а Киев фактически занимался его разграблением, подтвердил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, это, "наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду "о том, как украинское руководство относилось к Крыму".

Фото: твиттер/@Alexey_Pushkov